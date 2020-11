Vogelgrippe: Zweiter Fall in der Prignitz

Breese

Am Wochenende hat das Friedrich-Loeffler-Institut einen weiteren Nachweis des aviären Influenzavirus H5N8 – auch bekannt als Vogelgrippe – bei einem Wildvogel nachgewiesen, der tot in der aufgefunden worden ist. Nachdem der Erreger am 14. November bei einem Mäusebussard im Raum Quitzöbel festgestellt wurde, ist diesmal eine Saatgans betroffen.

Besagtes Tier hielt sich zunächst an einem Teich in Breese auf und zeigte auffällige Verhaltensweisen, kurze Zeit später wurde es verendet am Ufer aufgefunden. Alle Geflügelhalter in der Umgebung werden aufgefordert, ihren Tierbestand genau zu beobachten und jede Auffälligkeit sofort tierärztlich abklären zu lassen.

Geflügelhalter zu Vorsicht aufgerufen

In Deutschland wurde das Geflügelpestvirus seit Beginn des Herbstvogelzuges bei 283 Wildvögeln und in zehn Hausgeflügelbeständen nachgewiesen.

Betroffen sind vor allem die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Niedersachsen, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. In Brandenburg wurde neben den beiden Nachweisen in der Prignitz ein infizierter Kranich im Nachbarlandkreis Ostprignitz-Ruppin gefunden.

