Was das neue Beteiligungsprojekt „Wir machen Prignitz“ plant

Perleberg/Wittenberge

Wie können Perleberg und Wittenberge mobiler, lebenswerter und grüner werden? Diese Frage steht am Anfang der neuen Bürgerbeteiligung „Wir machen Prignitz“, die das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz in enger Abstimmung mit den Städten ab Ende März organisiert. Zwei Themen stehen dabei im Vordergrund: Mobilität und Innenstadtbelebung.

Nach Bürgerbeteiligungsprozessen wie den „Stadtkomplizen“ oder dem Jugendprojekt „RaumPoniereZukunft“ versteht sich „Wir machen Prignitz“ als Ergänzung, die sich in die bisherigen Verfahren bestens einfügt. „Wir bauen auf den Ideen aus vergangenen Beteiligungsverfahren auf“, sagt Siw Foge vom TGZ. Ideen, die in der Vergangenheit bereits gesammelt wurden, werden nun zur Abstimmung gestellt. So haben die Bürger beider Städte in den drei Wochen zwischen 21. März und 11. April die Möglichkeit, online und in der Zeitung über die besten Ideen abzustimmen. Online wird dabei eine neue Videoumfrage zum Einsatz kommen.

Bei dem Projekt bauen die Städte auf Ideen vergangener Verfahren. Diese Aufnahme zeigt den Großen Markt in Perleberg Quelle: Detlef Benecke

Bei der Abstimmung soll es aber nicht bleiben. Denn das Besondere an „Wir machen Prignitz“ ist, dass die Bürger die Möglichkeit erhalten, die Ideen auch selbst umzusetzen. „Das ist eine Qualität, die andere Beteiligungsverfahren oftmals nicht bieten können“, sagt Siw Foge.

Zwei Pilotprojekte geplant

So sollen in Wittenberge und Perleberg je zwei Pilotprojekte in eigens gebildeten Bürgerteams verwirklicht werden. Gebildet werden die Teams zum großen Teil aus zufällig ausgewählten Bewohnern beider Städte. „Sie werden im April ein Einladungsschreiben aus dem jeweiligen Büro der Bürgermeister erhalten“, erklärt Siw Foge.

Das Projekt gehört zur Fördermaßnahme „Kommunen innovativ“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Projektpartner für die wissenschaftliche Begleitung ist das Öko-Institut. Weitere Infos:www.wir-machen-prignitz.de

Von MAZonline