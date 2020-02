Was die Klimakrise mit der Prignitz macht

Prignitz

„Der Klimawandel ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam angehen sollten.“ Stefan Fulz ist der Ansprechpartner bei Esta Ruppin, wenn es um Themen wie das Klima und Migration geht. Er möchte die Prignitzer mehr für die Klimakrise und andere globale Diskussionen sensibilisieren.

Der 42-Jährige kam vor sechs Jahren aus Aschersleben ( Sachsen-Anhalt) nach Neuruppin. Dort arbeitete er in der Bildungsarbeit und war in der Beratung tätig „Ich bin wegen der Arbeit hergekommen“, sagt er. Sein neues Arbeitsfeld bei Esta Ruppin bringt ihn aktuell oft in die Prignitzer Raum. Verschiedene Projekte konnte er bereits anschieben.

Verschiedene Klima-Projekte in der Prignitz geplant

„Ich versuche mit vielen Institutionen, Vereinen und auch der Kirche ins Gespräch zu kommen“, sagt er. Immer im Vordergrund: Der Klimawandel und seine Folgen für Mensch und Natur. „Die Menschen müssen es einsehen und endlich die Verantwortung übernehmen“, erklärt Fulz.

Doch wie packt er die Sache an? „Ganz einfach“, meint Stefan Fulz, „mit verschiedenen Projekten“. Er freut sich, denn er hat viel Arbeit in der Prignitz. So unterstützt er die Idee einer Mitstreiterin, einen Klima-Garten in Wittenberge zu errichten. Es geht um eine Anlage, die gleich mehrere Aufgaben erfüllt. Zum einen ist ein Schaugarten angedacht. Ebenfalls soll Obst und Gemüse angepflanzt werden – klimafreundlich natürlich.

Einheimische und Migranten sollen enger zusammen arbeiten

„Die Natur soll dabei wieder im Vordergrund stehen“, sagt Stefan Fulz. Für die Kreisstadt Perleberg möchte der Mitarbeiter von Esta Ruppin einen Aktionstag organisieren. Thema: „Klima und Migration“. „Globale Herausforderungen brauchen ein gutes Miteinander, damit wir sie erfolgreich meistern können“, sagt er. Herkunft oder ethnische Zuordnung spielen dabei keine Rolle.

Das soll ein Vorhaben mit dem Titel: „Alte Techniken neu entdecken“ verdeutlichen. Das interkulturelle Projekt soll einerseits Tipps zum Energiesparen geben und anderseits die verschiedenen Kulturen zusammenbringen. „Menschen aus anderen Ländern haben oft gute Ideen, die wir umsetzen möchten“, erklärt Fulz.

Der Vorschlag für ein Klima-Dinner steht auch im Raum. Die Prignitzer sollen durch Aktionen wie diese zusammenkommen, miteinander Reden und sich zu den Themen Klimaschutz und Migration austauschen. „Unseren Müll einfach zu verschiffen ist angenehm“, sagt Stefan Fulz „aber so geht das nicht und wir haben alle die Verantwortung dafür.“

Fridays For Futures in Wittenberge im Blick

Die Fridays For Future-Bewegung, die im vergangenen Jahr durch Wittenberge zog, hat er auch im Blick. Vielleicht ließe sich die bisher einmalige Aktion wiederholen, so der Gedanke. In Neuruppin, wo regelmäßige Demonstrationen stattfinden, ist die Organisation bereits sehr gut, findet Fulz. „Wenn ich den Kontakt in Wittenberge herstellen kann, wäre das toll“, sagt er, „ ich bleibe da definitiv dran.“

Mehr E-Autos auf dem Land?

Viele wüssten nicht, wie sie sich dem Klimathema nähern sollten, sagt er. Dabei fängt es schon bei Themen wie das umweltbewusste Einkaufen, Energiesparen und umweltfreundlich reisen an. Das Stichwort Elektromobilität ist dabei entscheidend. „Gerade im ländlichen Raum ist das immer noch ein Problem“, weiß Fulz. Eines, das die Prignitzer kennen: Aktuell gibt es nur in Wittenberge eine Lademöglichkeit für Elektroautos.

Fulz geht schon jetzt mit guten Beispiel voran. Er reist nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nimmt das Rad. Doch er weiß auch: „In der Prignitz ist es eine organisatorische Herausforderung mit den Öffentlichen zu fahren.“ Bei ihm klappt es bisher immer, mit guter Planung.

Workshop zum Thema in Wittenberge

Das der Klimaschutz nicht nur eine globale Diskussion ist, sondern Rassismus auch eine Rolle dabei spielen kann, soll am Freitag um 17 Uhr in Wittenberge im Stadtsalon Safari, erörtert werden – beim Workshop „Rassismus in der Klimakrise“. Veranstalter sind der diakonische Verein Esta Ruppin und die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg.

Neben Stefan Fulz werden auch Imeh Ituen, die sich aktuell mit der Präsenz von kolonialen Kontinuitäten in der Umwelt- und Klimakrise beschäftigt, und Sabrina Tschiche, Gewaltfreiheit und gutes Zusammenleben, dabei sein.

Einige wenige Plätze sind noch zu haben. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung, 0151/16 68 71 10, wird gebeten.

