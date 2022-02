Was sich Wittenberge von der Laga 2026 erhofft

Wittenberge

Dass Wittenberge große überregionale Feste ausrichten kann, hat die Stadt mit dem Musikfestival Sound-City 2015 oder dem Brandenburgtag 2018 längst bewiesen. Nun bewirbt sich die Kommune um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 – unter dem Motto: „Stadt. Land. Elbe. Wittenberge blüht auf!”.

Zwei andere Bewerber

Derzeit arbeitet die Verwaltung zusammen mit externen Partnern an einem Bewerbungskonzept. Der Abgabetermin dafür ist der 11. März. Neben Wittenberge gibt es zwei weitere Mitbewerber: Spremberg und einen Zusammenschluss aus Kommunen im Landkreis Märkisch-Oderland.

Der Stadtpark bildet eine Kernzelle im Konzept für die Landesgartenschau 2026. Quelle: Jens Wegner

Über Details der Bewerbung aus der Prignitz informierten am Donnerstag Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann, Petra Lüdtke vom Bauamt der Stadt und Gundula Schweizer von der BIG Städtebau GmbH im Rathaus. „Wir sind jetzt an einem Punkt, das Konzept zu finalisieren”, sagte Oliver Hermann. Am 15. Februar um 18 Uhr gibt es im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge eine öffentliche Veranstaltung für die Bürgerschaft, bei der sich jeder mit Ideen einbringen könne, so der Bürgermeister.

„Es soll eine Aufwertung für die Stadt geben“

„Wir haben viel Grün in der Innenstadt und stellen uns die Frage, wie wir damit umgehen. Wir wollen nicht nur eine tolle Blütenschau. Wir wollen uns für die Zukunft aufstellen. Es soll eine Aufwertung für die Stadt geben”, ergänzte er. Die Landesgartenschau sei für Wittenberge auch eine städtebauliche Maßnahme.

Nach der Wende 1989 ging es zunächst bergab für Wittenberge. Die Einwohnerzahl schrumpfte von einst 30 000 auf derzeit rund 17 000. „Wir haben die Talsohle erreicht, aber noch nicht durchschritten. Die Landesgartenschau wird der Durchbruch für die Stadt”, ist sich der Bürgermeister sicher. Die Veranstaltung übe einen Sog wie etwa der Brandenburgtag aus.

Gemeinsames Konzept für Stadtentwicklung und Gartenschau

„Die Gartenschau bedeutet ein sechs Monate langes Event in der Stadt. Die Frage ist, was danach bleibt”, sagte Gundula Schweizer. Sie begleitete bereits mehrere Landes- und Bundesgartenschauen und schöpft aus ihren Erfahrungen. „Stadtentwicklung und Gartenschau bilden hier ein gemeinsames Konzept. Er gibt vier Schwerpunkte”, sagte sie.

Die andere Kernzelle bildet der Clara-Zetkin-Park. Quelle: Jens Wegner

Dazu gehörten eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung innerstädtischer Grünverbindungen, der Umgang mit nicht mehr benötigten Wohnflächen oder Strategien für untergenutzte Friedhöfe sowie Kleingartenanlagen. „Die Gartenschau soll kein Strohfeuer werden, sondern ein Schlüsselprojekt der nachhaltigen Stadtentwicklung”, betonte Gundula Schweizer.

Der Bahnhof ist ein Tor zu Laga

Dass sie mitten in der Stadt und dicht am Bahnhof stattfindet, unterscheide sie von anderen Schauen. Der Bahnhof sei ein wichtiges Tor zur Laga. Bessere Voraussetzungen als in Wittenberge finde man kaum in einer anderen Stadt. Im Bewerbungskonzept gibt es zwei Bewegungsachsen, durch die der Besucher nicht nur die Laga, sondern auch die Stadt kennenlernen kann. Zusätzlich gibt es zwei grüne Achsen dicht am Zentrum. Der Clara-Zetkin-Park bildet eine Kernzelle.

Anregungen für den eigenen Garten

„Die meisten Besucher wollen Anregungen für ihre eigenen Gärten sehen”, weiß Gundula Schweizer. Deshalb wird unter anderem ein Sinnesgarten eingerichtet. Gastronomie gibt es an einem zentralen Standort am „Saftladen”. In der dann für den Straßenverkehr gesperrten Straße Sandfurttrift wird Streetfood angeboten.

Der Stadtpark wird nicht beräumt

Der Stadtpark bildet ein weiteres größeres Element. „Wir arbeiten mit dem vorhandenen Potenzial. Damit soll behutsam umgegangen werden. Der Stadtpark wird nicht beräumt. Wir können froh sein über das, was wir haben”, betonte Schweizer. Die ehemalige Trinkhalle soll ein gastronomischer Standort werden. Im Park soll eine Waldbühne mit naturnahen Sitztraversen für kleinere und größere Veranstaltungen entstehen. Beides soll auch nach der Laga Bestand haben.

300 000 Tickets sollen verkauft werden

„Den Park am Schwanenteich wollen wir sanieren und ertüchtigen. Da soll es kleine temporäre Gastronomiestandorte geben“, sagte Schweizer. In der Ertragskalkulation wird mit rund 300 000 verkauften Tickets gerechnet. „Die Eintrittsgelder sollen die Kosten im besten Falle decken. 300 000 halten wir für eine realistische Prognose.“

Von Jens Wegner