Wie Wittenberge die Laga 2026 an die Elbe holen will

Wittenberge

Nur noch gut drei Wochen, dann müssen die Bewerber um die Landesgartenschau 2026 ihre Konzepte beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz eingereicht haben. Wie Wittenberge die Landesregierung überzeugen will, die im zweiten Quartal eine Entscheidung trifft, davon konnten sich die Einwohner bei einer Präsentation im Kultur- und Festspielhaus ein Bild machen.

Wittenberge bewirbt sich um die Landesgartenschau 2026

Das Interesse war entsprechend groß. Gut 100 Zuschauer waren dabei, als die Stadt gemeinsam mit der BIG Städtebau als einem der Partner die Ideen unter dem Motto „Stadt. Land. Elbe – Wittenberge blüht auf!“ vorgestellt hat. Landschaftsarchitektin Gundula Schweizer und Bauamtsleiter Martin Hahn zeigten die Wege auf, mit der die Elbestadt sich gegen die Konkurrenz aus Spremberg und einem Verbund aus Märkisch-Oderland behaupten will.

Auf großes Interesse stieß die Vorstellung der Bewerbung im Kulturhaus in Wittenberge. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Gundula Schweizer sprach von einem „bunten Strauß an Anforderungen“, die die Eckpfeiler jeder Landesgartenschau bilden. Dazu gehört ein ausreichend großes Gelände mit viel Grün, für das Eintritt erhoben wird. In Wittenberge sollen der Clara-Zetkin-Park, der Stadtpark, der Schützenplatz und das Areal am Schwanenteich diese Vorgaben erfüllen.

Verschiedene Aspekte der Bepflanzung, Themengärten, Spielplätze, Bühnen und Gastronomie gehören ebenfalls zu den Vorgaben, die sich im Konzept wiederfinden müssen. Besonderes Augenmerk will Wittenberge auf den Umgang mit nicht mehr genutzten Flächen auf Friedhöfen, Kleingartenanlagen und den Einfluss des Klimawandels auf die innerstädtische Vegetation legen.

Für die Laga 2026 in Wittenberge soll der Clara-Zetkin-Park eingezäunt werden

Von Beginn an hat die Verwaltung das Projekt unter dem Gesichtspunkt vorangetrieben, dass sich die Ideen auch ohne eine Landesgartenschau umsetzen lassen. „Wir haben ein gutes Konzept entwickelt, was wir weiterverfolgen, wenn wir nicht den Zuschlag erhalten“, bekräftige Martin Hahn mit Blick auf die Entwicklung der Stadt.

Nach der Vorstellung wurde deutlich, wo das eine oder andere Konfliktpotenzial liegen könnte. Die vorgesehene Einzäunung des Clara-Zetkin-Parks und die für den Zeitraum der Laga vorgeschlagene Sperrung der Sandfurtdrift wurden durchaus kritisch gesehen. Gundula Schweizer sagte aber Lösungen zu, mit denen alle leben könnten.

Wittenberge: Die Dauerkarte für die Laga 2026 könnte 110 Euro kosten

Dazu gehören vielleicht auch die vorgesehenen Eintrittspreise, die einen Teil der Finanzierung ausmachen. Als Zielmarke werden 300.000 verkaufte Tickets angepeilt. 65 Euro sollen die Wittenberger für eine Dauerkarte zahlen, die regulär 110 Euro kosten könnte. Die Einzelkarte könnte für 18 Euro angeboten werden. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Bevor die Bewerbungen bis zum 11. März in Potsdam eingereicht werden müssen, beschäftigen sich noch die kommunalen Vertretungen mit der Laga. In Wittenberge wird die Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar einen Beschluss zur Durchführung fassen. Die Stadtverordnetenversammlung in Spremberg hat die Bewerbung am 24. Februar auf der Tagesordnung. Das Konzept steht unter dem Slogan „Naturtalent Spremberg – so sprießt die Lausitz“.

Der Kreistag von Märkisch-Oderland wollte am 16. Februar das Konzept „Park – Landschaft – Garten – Mensch“ beschließen. Hier geht ein Verbund aus Landkreis, den Städten Bad Freienwalde und Müncheberg sowie den Gemeinden Neuhardenberg und Bliesdorf ins Rennen.

Von Stephanie Fedders