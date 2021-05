Wittenberge: 22-Jähriger verletzt Polizisten

Wittenberge

Ein Polizist ist am Montag gegen 1.30 Uhr bei einem Einsatz in Wittenberge verletzt worden. Ein 22-jähriger Mann hatte den Notruf gewählt und gesagt, dass von einem Nachbarn mit einer Waffe bedroht werden würde. Polizeibeamte trafen den 22-Jährigen in seiner Wohnung an. Er befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Die Beamten riefen daraufhin einen Rettungswagen und einen Notarzt. Als der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, wehrte er sich und schubste und schlug die Polizeibeamten. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Der 22-Jährige wurde auf einer Trage gefesselt

Der 22-Jährige wurde letztlich auf der Trage gefesselt und musste während des Transports begleitet werden, teilte die Polizei mit.

Der verletzte Beamte wurde ärztlich versorgt und blieb zunächst dienstfähig. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf.

