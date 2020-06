Wittenberge

Ein 33- und ein 34-Jähriger suchten am Montagnachmittag in Wittenberge einen anderen Mann in dessen Wohnung auf und bedrohten ihn. Der 26-Jährige flüchtete in dem er aus drei Metern Höhe aus einem Fenster sprang.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die Angreifer einen Schlagstock und eine Pistole dabei. Sie flohen dann zu Fuß, wurden aber von Polizisten nahe des Tatortes gestellt. Schreckschusspistole sowie Schlagstock nahmen die Beamten an sich.

Anzeige

Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnten beide nach Hause gehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online