Wittenberge: 32-Jähriger erkennt Fahrraddieb und wird selbst zum Täter

Wittenberge

Ein 32-Jähriger hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Johannes-Runge-Straße in Wittenberge einen 35 Jahre alten Mann als Täter eines Fahrraddiebstahls vor ein paar Tagen wiedererkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei überzog er offenbar seine Maßnahmen, schlug und schubste den Fahrraddieb. Nun muss er sich selbst aufgrund einer Körperverletzung verantworten.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den 35 Jahre alten Fahrraddieb ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin über sechs Monate Freiheitsstrafe vorlag. Die alarmierten Polizisten nahmen den 35-Jährige daraufhin vorläufig fest. Er kam am Montag in die Justizvollzugsanstalt nach Wulkow.

