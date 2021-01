Wittenberge

Zwei neue Unterrichtsräume, die durch den Umbau des Dachbodens entstanden sind, wurden am Dienstag in der Wittenberger Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule präsentiert. Ein Computerraum mit zwölf Plätzen und ein Klassenzimmer mit 16 Plätzen werden die Schülerinnen und Schüler künftig zusätzlich nutzen können. „Wir haben uns vorher schon Gedanken gemacht, wie es gehen soll mit den Balken in den Räumen. Aber gerade das ist der Charme des Altbaus.

Es war vorher ein einfacher Dachboden. Umso mehr kann man wertschätzen, was nun daraus geworden ist”, sagte Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann. Man könne wieder wachsenden Bedarf an Grundschulplätzen in Wittenberge verzeichnen. „Deshalb sind wir froh, dass wir uns für den Ausbau entschieden haben.” Wittenberge sei eine der ersten Kommunen, die den Digitalpakt umgesetzt habe, so Hermann. „Es ist uns wichtig, dass unsere Schulen auf dem neuesten Stand sind.”

Als Grundschule gut ausgestattet

„Es ist was ganz Tolles geworden”, lobte Schulleiterin Kerstin Schulz. „Wegen Corona durften wir bis jetzt noch keinen Unterricht in den neuen Räume machen”, bedauerte sie. An der Schule gebe es einen großen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, die oft individuell betreut werden müssten. Auch deshalb werden zusätzliche Räume benötigt.

„Technisch sind wir als Grundschule recht gut ausgestattet”, sagt Kerstin Schulz. Nach jahrelangem Rückgang habe sich die Schülerzahl in den vergangenen fünf Jahren stabilisiert. Derzeit gibt es 15 Klassen mit insgesamtrund 300 Schülern in der Schule.

Stahlträger durchs geöffnete Dach

„2020 war hier noch der Dachboden. Beim Umbau gab es diverse Dinge zu beachten”, berichtete Dennis Kathke vom Bauamt der Stadt. Es musste alles mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden.

„Der Fußboden war nicht für Verkehrslasten von Schulklassen ausgelegt. Um dem zu entsprechen, wurden zusätzlich Stahlträger in den Fußboden eingezogen werden. Dazu musste das Dach geöffnet werden”, sagte er. „Und das bei laufendem Schulbetrieb”, ergänzte Kerstin Schulz.

390000 Euro investiert

Die freundlichen, hellen Unterrichtsräume verfügen über große Dachfenster mit Fensterrollos außen gegen eine übermäßige Aufheizung der Räume bei starker Sonneneinstrahlung und von innen zum Verdunkeln. Außerdem wurden Klimaanlagen installiert.

Die Bauarbeiten dauerten von Juni bis Dezember 2020. Die veranschlagten Gesamtkosten für den Umbau in Höhe von 390000 Euro konnten eingehalten werden. Rund 250 000 Euro davon stammen aus vorzeitig bezahlten Ausgleichsbeträgen des Sanierungsgebiets Jahnschulviertel. Weiterhin wurden dazu Mittel des Landes Brandenburg zur Unterstützung kommunaler Integrationsangebote in Höhe von rund 140 000 Euro genutzt.

Von Jens Wegner