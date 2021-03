Wittenberge: 84-Jähriger baut Unfall und flieht

Wittenberge

Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Wittenberger Kaufland beim Rückwärtsausparken einen Peugeot angefahren und ist danach abgehauen.

Nachdem eine Zeugin den Senior auf den Unfall angesprochen hatte, hielt er zwar an und besah sich den Schaden, fuhr dann aber weg. Er wurde in der Nähe angehalten und behauptete, er habe an dem Peugeot keinen Schaden feststellen können. Es entstand geringer Sachschaden, gegen den 84-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

