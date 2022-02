Wittenberge: 87-jähriger Autofahrer kracht in Hauswand

Wittenberge

Ein 87-Jähriger ist am Mittwoch gegen 7.45 Uhr mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht. Der Mann war in der Wittenberger Rathausstraße in Richtung Perleberger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnstraße abbiegen.

Der Mann fuhr nach dem Crash einfach weiter

Dabei fuhr er von der Rathausstraße direkt auf den Gehweg der Bahnstraße und schließlich gegen die Fassade eines Bekleidungsgeschäftes. Trotz des Zusammenstoßes und klar sichtbarer Schäden an Wand und Auto fuhr der Unfallverursacher noch etwa 200 Meter weiter. Dort parkte er sein Fahrzeug, um sich anschließend zu Fuß zu einem Corona-Testzentrum zu begeben. Nach eigenen Angaben hatte der Mann die verursachten Beschädigungen nicht bemerkt.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und informierte die Führerscheinstelle über den Vorfall.

