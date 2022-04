Wittenberge

Eine Führung durch die Wittenberger Altstadt mit der „Ackerbürgerin Mathilde“ gab es am Sonnabend in der Elbestadt. Im Jahr 2000 überlegt man, wie man die Gästeführer kenntlich machen kann, berichtete Stadtführerin Birgit Leppin den Gästen.

Die Ackerbürgerin Mathilde stehe beispielhaft als Referenz für den Fleiß der Frauen. In ihrer Gewandung stelle sie eine typische Ackerbürgerin aus der Zeit um 1840 dar. Die weiße Schürze wurde für den Gang in die Kirche umgebunden.

„Wittenberge hat kein Zentrum, wie man es von anderen Städten kennt. Wir befinden uns aber hier in dem Bereich, der als Zentrum bezeichnet wird, auf dem Paul-Linke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus”, sagte sie. Auf dem Platz, wo heute das Kulturhaus steht, befand sich früher ein Kino. Das und weitere Gebäude im näheren Umfeld wurden bei einem Bombenangriff zum Endes der Zweiten Weltkriegs zerstört.

Die Altstadttour führte die Gäste vorbei am Theodor-Körner-Haus. Quelle: Jens Wegner

Auf dem Weg in die Altstadt erfuhren die Gäste, dass die Stadt zu ihrer Hochzeit rund 33 000 Einwohner zählte. „Nach der Wende ist Wittenberge geschrumpft. Drei der vier größten Betriebe wurden geschlossen. Viele Leute zogen weg. Heute hat Wittenberge etwa 17 000 Einwohner”, sagte sie. Inzwischen erfreue sich Wittenberge sogar wieder an Zuzug.

Singer baute in Wittenberge ein Nähmaschinenwerk

1823 baute Salomon Herz die Ölmühle in Wittenberge. Damit begann die Industrialisierung in der Elbestadt. Auch den Eisenbahnanschluss haben die Wittenberger Salomon Herz zu verdanken. Er erkannte schon früh die Wichtigkeit der Eisenbahn als Transportmittel.

1903 wunde das Singer-Nähmaschinenwerk in Wittenberge gebaut. „Singer hat die Nähmaschine nicht erfunden, sondern weiterentwickelt. Er hat die Ratenzahlung eingeführt, weil sich damals nicht jeder eine Nähmaschine leisten konnte”, erklärte die Ackerbürgerin. Singer kaufte das Eckhaus am Stern in der Bahnstraße. Darin wurden kostenlose Nähkurse für Frauen angeboten. Noch heute prangt das alte Singer-Logo über der Eingangstür.

Vor dem Steintor berichtete Ackerbürgerin Mathilde geschichtliche Eckdaten zu dem historischen Gebäude. Quelle: Jens Wegner

Am Steintor angekommen, berichtete Ackerbürgerin Mathilde, dass im Jahr 1297 Otto Gans I. zu Putlitz im Badezuber saß, als Raubrittern in den Turm eindrangen und ihn gefangen nahmen, um Lösegeld für deine Freilassung zu erpressen. Dabei brannte die Spitze des Turms ab. Um 1400 wurde sie wieder aufgebaut.

Um 1900 wurde das historische Steintor als Polizeistation genutzt. Der Polizeisergeant Michaelis behandelte die Gefangenen so brutal, dass es in der Welt der Gauner und Vagabunden bald hieß: Wittenberge meiden! Alter Turm!

Halbbruder von Kaiser Wilhelm saß in Wittenberge im Gewahrsam

Sogar ein Halbbruder Kaiser Wilhelms wurde mal in Gewahrsam genommen und im Steintor eingesperrt. Weil er recht zerlumpt anreiste, erkannte man ihn nicht.

„Ich arbeite für vier Monate in Wittenberge. Dieses Wochenende wollten wir nicht nach Hause fahren, sondern uns mal hier umgucken”, sagte Dana Henning aus Berlin. „Ich jogge hier oder gehe schwimmen. Allein an der Elbe langzulaufen ist einmalig”, schwärmt ihr Partner Thorsten Krüger. Seit zehn Jahren arbeitet sie zeitweilig in Wittenberge. „In der Zeit hat sich hier viel verändert”, hob sie positiv hervor.

Von Jens Wegner