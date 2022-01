Wittenberge

In der Nacht zum Samstag wurden Anwohner der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Wittenberge durch einen lauten Knall geweckt. Am nächsten Morgen stellten sie dann das gesamte Ausmaß fest und riefen die Polizei.

Ursache für Explosion war wohl ein Böller in einem Altglascontainer

Offensichtlich wurde in der Nacht ein Feuerwerkskörper entzündet und in den Glascontainer geworfen. Dadurch wurde der Deckel des Containers abgesprengt und der Inhalt in einem drei-Meter-Radius verteilt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Gegen die noch unbekannten Täter wird jetzt ermittelt.

Von MAZonline