Wittenberge

Ab sofort können sich Interessierte für den „Lauf für Frieden und Toleranz“ in Wittenberge anmelden. Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. September, findet die Veranstaltung im Clara-Zetkin-Park der Elbestadt statt. Der beliebte 24-Stunden-Lauf konnte im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden. Dafür geht es in diesem Jahr weiter.

Start ist am 9. September um 9 Uhr, Ende am folgenden Tag ebenfalls um 9 Uhr. Für den Lauf können sich Einzelteilnehmer und auch Läufergruppen anmelden. Telefonisch unter der 0151/17 65 98 83 oder per ­E-Mail an: stadtjugendpflege@wittenberge.de

Fest im Clara-Zetkin-Park mit vielen Sportangeboten

Neben dem Lauf soll der neu gestaltete Clara-Zetkin-Park am Donnerstag, 9. September, mit einem Familienfest und Familienpicknick eingeweiht werden, zu dem alle Wittenberger und Gäste der Stadt herzlich eingeladen sind. Dabei wird es von 15.30 Uhr bis etwa 18 Uhr unter dem Motto „Park erleben“ viele Sport- und Mitmachangebote geben.

FSV Veritas Wittenberge/Breese lädt zum Fußballspielen

So ist zum Beispiel eine Mal- und Bastelstraße geplant. Der Verein FSV Veritas Wittenberge/Breese lädt zum Fußballspielen im Park. Auch ein Eiswagen und ein Kaffeemobil warten auf die Gäste. Das Wittenberger Bündnis für Familie organisiert die Veranstaltung.

Seit 2004 beteiligen sich die Stadt Wittenberge und die ­Region alle zwei Jahre am „24-Stunden-Lauf“, um ein Zeichen für Frieden und Toleranz zu ­setzen.

Von MAZonline