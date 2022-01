Wittenberge: Annette und Stephan Flade engagieren sich für’s Gemeinwohl

Wittenberge

„Wir sind beide über 70. Wir haben uns vorgenommen, weniger zu machen. Das gelingt uns bis jetzt aber nicht”, sagte Pfarrerin Annette Flade über sich und ihren Ehemann Stephan.

Aktuell engagieren sie sich gegen die Demonstrationen in Wittenberge, die jüngst von der rechtsextremen Partei „Der III. Weg” organisiert wurden. „Wir wollen jetzt was Eigenes machen. Konfrontation bringt keine Lösung”, sagte Stephan Flade. Zusammen mit dem Evangelischen Kirchenkreis und dem Demokratieforum Wittenberge stehen sie in der Veranstaltung „Aushalten – Innehalten – Gegenhalten” vor dem Kulturhaus für Wittenberge als eine demokratiefreundliche und weltoffene Stadt.

In Büchern und Anthologien und geben Flades ihre Lebenserfahrungen weiter. Quelle: Jens Wegner

„Das Leben besteht aus Herausforderungen. Wir sind mit über 70 noch gesundheitlich so fit, dass wir das leisten können”, freute sich Annette Flade. „Dafür sind wir dankbar.” Mit dem Alter kämen oft Einschränkung, von denen sie bis jetzt verschont blieben.

Soziale Themen im Fokus

Ihre Lebensthemen sind soziale Themen und die Frage nach mehr Gerechtigkeit. Die Probleme in lokalen und globalen Bereichen seien nicht weniger geworden, mussten sie beobachten.

„Wir wollen die Jüngeren mit unseren Erfahrungen unterstützen und anregen. Damals haben uns Ältere unterstützt, ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Wir machen das jetzt”, so der Pfarrer.

Von 1976 bis 1983 war das Pfarrer-Ehepaar in Pritzwalk tätig. „Es hat 1980 angefangen mit der Friedensdekade und einer Jugendarbeit, die auch über kirchliche Bereiche hinaus ging”, berichtete er. Natürlich wurden ihre Aktivitäten von der Stasi beobachtet und genau dokumentiert. „Unsere Wohnung war verwanzt. Wir wurden abgehört. Das wussten wir. Wir bekamen auch Besuch von der Stasi. Natürlich hatten wir auch Angst. Ins Gefängnis wollten wir nicht”, berichtete sie.

Auch ihr Einsatz bei der Pfingst-Demonstration 1982 in Pritzwalk ist dokumentiert. Quelle: Jens Wegner

Bis heute haben sie ein Banner mit der Aufschrift „Christen für gewaltfreie Konfliktlösung” aufgehoben, dass sie 1982 beim Pfingsttreffen der FDJ in Pritzwalk trugen, kurz bevor sie die Prignitz verließen.

Von 1983 bis 2006 verlegten sie ihren Wirkungskreis nach Potsdam-Babelsberg. Er arbeitete als Gemeindepfarrer, sie war sieben Jahre lang als Dozentin an zwei kirchlichen Bildungsstätten in Potsdam tätig. 1989 waren sie Mitbegründer des Neuen Forum und organisierten die erste große Demonstration vom Neuen Forum am 4. November 1989 mit.

Annette Flade war Ausländer-Seelsorgerin in Potsdam

„Im Jahr 1990 wurde ich arbeitslos, weil diese Ausbildungsstätten geschlossen wurden. Sie wurden nach der Wende abgewickelt, wie andere Betriebe in der ehemaligen DDR auch”, sagte Annette Flade. Fünf Jahre lang war sie danach als ABM-Kraft in einem Projekt mit arbeitslosen Frauen in Ostdeutschland mit europäischen Partnern aktiv. Von 1996 bis 2005 arbeitete sie als Ausländer-Seelsorgerin in Potsdam. „Es gab Kriege in Bosnien, im Irak und anderen Orten auf der Welt. Die Flüchtlingszahlen stiegen. Die Aufnahme von Flüchtlingen war damals Neuland für uns”, berichtete sie.

Das Banner mit der Aufschrift „Christen für gewaltfreie Konfliktlösung” haben sie bis heute aufgehoben. Quelle: Jens Wegner

Sie begann eine Ausbildung im Zivilen Friedensdienst und schrieb ein Buch über ihre neun Jahre als Ausländer-Seelsorgerin. Kollegen hatten sie darum gebeten, damit ihre Erfahrungen nicht verloren gehen. Im Jahr 2006 gingen beide für drei Jahre nach Indonesien. Sie arbeiteten in einem Weiterbildungszentrum der dortigen Karo-Batak-Kirche auf der Insel Sumatra.

Arbeit mit Geflüchteten

Von 2010 bis 2016 waren sie in Groß Schönebeck (Landkreis Barnim) tätig, er als Pfarrer, sie arbeitete mit Geflüchteten. „Da haben wir wieder mit der Willkommens-Kultur begonnen. Wir waren eines der ersten Dörfer, die freiwillig Geflüchtete aufgenommen haben”, berichtete Annette Flade. Im Dorf habe man zusammen mit dem Bürgerverein erreicht, dass Einheimische und Geflüchtete einvernehmlich zusammen leben. „Und das bis heute”, betont Stephan Flade.

In einem Dorf in der Nähe gab es eine neonazistischen Vereinigung mit großen Neonazi-Treffen. „Wir haben ihnen gezeigt, dass wir sie nicht haben wollen. Aber ganz friedlich”, betonte er. Im Bündnis „Bunte Schorfheide“, durch das Schorfheidefrühstück – einem gemeinsamen Picknick auf offener Straße, wurden unterschiedlichste Leute an einer langen Tafel zusammengebracht. „Man hat sich bekannt gemacht. Schnell war klar, wir wollen keine neonazistisches Vereinigung haben”, sagte er.

Einsatz für das Gemeinwesen

Dadurch entstand eine Plattform, durch die man schnell reagieren konnte, wenn es Probleme gab. Als Beispiel nannten sie drohende Schulschließungen, die Schließung einer Bankfiliale im Dorf oder das Ausdünnen der Eisenbahnverbindungen.

„Wir haben unseren kirchlich-christlichen Auftrag so verstanden, dass wir uns fürs Gemeinwesen einsetzen. Wir sind ein Teil davon. Wir können also auch ein Stück weit davon übernehmen, damit gesellschaftliche Themen in angemessener Art und Weise gestaltet werden, ohne opportunistisch zu sein”, fassen beide zusammen.

In ihrem Geburtshaus in der Bahnstraße 34 eröffnet Annette Flade bald ihren dritten Eine-Welt-Laden. Quelle: Jens Wegner

Nach ihrer Pensionierung zog das Paar in Annette Flades Heimatstadt Wittenberge. Im Haus in der Bahnstraße 34 wurde sie geboren. Ihre Eltern betrieben dort die Bäckerei Krüger. Noch heute steht der Schriftzug am Gebäude. „Und in diesem Haus, in den ehemaligen Räumen der Bäckerei, werde ich zusammen mit einigen anderen Frauen meinen dritten Eine-Welt-Laden aufmachen”, kündigte sie an. Die Umbaumaßnahmen dazu laufen schon.

Plan: Eine-Welt-Laden in Wittenberge

Stephan Flade sitzt heute als berufener Bürger für die Grünen-Fraktion im Wittenberger Bauausschuss. „Das Evangelische Gemeindehaus wollen wir noch umbauen und beim Aufbau der Evangelischen Schule in Pritzwalk wirke ich mit”, nannte er zwei seiner nächsten Ziele.

„Der professionelle Druck ist ja raus. Wir können es uns einteilen”, sagten sie angesichts der Fülle an Aufgaben. Sie beteiligen sich an Dingen, die sie für wichtig halten. Sie genießen aber auch.

Von Jens Wegner