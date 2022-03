Wittenberge: Arbeiten für die neue Elbebrücke der A 14 können beginnen

Wittenberge

In den kommenden Wochen wird sich Entscheidendes tun an der Baustelle der Autobahn 14 bei Wittenberge: Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges) als Projektträger hat den Auftrag für die Elbebrücke vergeben und den Beginn der Arbeiten für die Querung des Flusses noch für das Frühjahr angekündigt.

A 14 bei Wittenberge: Die Arbeiten für die neue Elbebrücke beginnen

Damit beginnt der anspruchsvollste Teil des Abschnittes zwischen Wittenberge und Seehausen-Nord auf sachsen-anhaltinischer Seite. Vor der Vergabe hatte die Deges zu einem europaweiten Wettbewerb aufgerufen (die MAZ berichtete) und sich letztendlich für einen Entwurf entschieden, der vom Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner sowie dem Architekten Jean-Jacques Zimmermann eingereicht wurde.

„Langsam wird die Baustelle wachsen“, sagt Deges-Pressesprecher Lutz Günther. Rund 1110 Meter lang wird das Bauwerk sein, das sich mit seiner Optik in die Landschaft einfügen soll, wie die Deges mitteilt. Die Konstruktion wird aus der Strombrücke und zwei Vorlandbrücken bestehen und unmittelbar neben der Brücke der B 189 gebaut.

Dass es los geht, wird in den kommenden Wochen durch die Einrichtung der Baustelle und die Herstellung der Baustraßen sichtbar werden. Dann sollen als erstes die Arbeiten zur Gründung der Pfeiler für die Vorlandbrücke und der Widerlager, auf denen die Brücke später aufliegt, erfolgen. Die Fertigstellung der Brücke ist im Jahr 2025 vorgesehen. Das ist auch der Zeitpunkt, der für den Abschluss der Arbeiten für den gesamten, 10,8 Kilometer langen Abschnitt, vorgegeben ist.

A 14 bei Wittenberge: 1110 Meter lang wird die neue Brücke über die Elbe

Wenn der Verkehr über die neue Brücke rollt, gilt im Anschluss die Aufmerksamkeit der jetzigen Elbebrücke, die dringend saniert werden muss (die MAZ berichtete). Aufgrund der regelmäßigen Untersuchungen des Bauwerks weiß die zuständige Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt um den Zustand der 44 Jahre alten Brücke, die bereits etliche Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen aufweist.

Die Elbbrücke bei Wittenberge muss nach dem Bau der neuen Brücke saniert werden. Quelle: Stephanie Fedders

Auch wenn es im ersten Moment nicht für alle ersichtlich ist, wird am Anschluss der Autobahn in Richtung Magdeburg gearbeitet, wie die Deges auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Dazu gehören beispielsweise die Kampfmitteluntersuchungen auf beiden Seiten der Elbe, die jetzt so gut wie abgeschlossen sind, wie die Deges bestätigt. Es stünden nur noch Restsondierungen im unmittelbaren Bereich des Flusses aus. Diese Arbeiten konnten aufgrund des hohen Wasserstandes der Elbe in den vergangenen Wochen noch nicht durchgeführt werden.

Wittenberge: Im Mai soll die Verlegung der B 189 beginnen

Lutz Günther teilte darüber hinaus mit, dass im Mai mit der Verlegung der Bundesstraße 189 begonnen werden soll. Dafür müssen als erstes die Teiche nördlich der Wahrenberger Straße verfüllt werden.

Nicht nur übersehen: Die Sandaufschüttungen entlang der B 189. Quelle: Stephanie Fedders

Auf der jüngsten Sitzung der Wittenberger Stadtverordneten hatte Wolfgang Heil (AfD) gemutmaßt, dass an der A 14 nicht gearbeitet werde. Trotz der deutlichen Worte von Bauamtsleiter Martin Hahn, dass das nicht zutreffe und die Arbeiten wie vorgesehen laufen, kam Heil zu der Feststellung, dass „jeder private Investor bei dieser Vorgehensweise pleite“ sei.

Offen ist lediglich, wann das Anhörungsverfahren für den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt fortgesetzt wird, nachdem es coronabedingt im Herbst vergangenen Jahres unterbrochen worden war. Der noch ausstehende Erörterungstermin mit den Umweltverbänden soll noch im Frühjahr stattfinden, wie das zuständige Landesamt für Bauen und Verkehr auf seiner Internetseite vermeldet.

Von Stephanie Fedders