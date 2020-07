Lindenberg

Ein neues Spielgerät wurde am Donnerstag im Wittenberger Ortsteil Lindenberg auf dem Kinderspielplatz in der Waldstraße feierlich übergeben. Lindenbergs Ortsvorsteher Karl-Heinz Brüdigam dankte dem Geschäftsführer des Wittenberger Austrotherm-Werks, Lars Peter, im Namen der Kinder und deren Eltern.

Austrotherm hat das Spielgerät gesponsert. „Der Spielplatz ist auch eine Begegnungsstätte. Man trifft sich und kommt ins Gespräch”, sagte der Ortsvorsteher. Viele Lindenberger seien in den vergangenen Jahren neu zugezogen. Lange fühlten sie sich nicht als Lindenberger. Auf dem Spielplatz lernten sich viele kennen. Bei der Einweihung der neuen Anlage bei Austrotherm im Mai 2019 sei man ins Gespräch gekommen.

Einige Orte haben neue Spielgeräte bekommen

Austrotherm wollte sich in der Nachbarschaft engagieren. „Es wächst jetzt immer mehr”, freute sich Brüdigam. „Wir haben in der Stadt einige Spielplätze mit neuen Geräten ausgestattet. Auch im Nedwighafen wurden dazu nicht nur städtischen Mittel, sondern auch Geld von Sponsoren eingesetzt. Im Ortsteil Bentwisch wurden Leader-Mittel genutzt”, sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. Ohne das Sponsoring wäre es in diesem Umfang nicht möglich gewesen, betonte er.

Begeistert nahmen die Kleinen ihr neues Klettergerät in Besitz. Quelle: Jens Wegner

Austrotherm zahle Steuern und engagiere sich, lobte Hermann und dankte im Namen der Stadt. „Wir fühlen uns wohl in Wittenberge und unterstützen gern, was wir uns wirtschaftlich auch leisten können. Am Standort Wittenberge läuft es super. Wir überlegen, wie wir uns weiterentwickeln können”, sagte Lars Peter.

Neuer Kies als Fallschutz

Er lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den gepflegten Zustand des Lindenberger Spielplatzes. „Das ist eine gute Sache. Wir freuen uns, dass wir helfen konnten.”

Schon im Jahr 2014 sponserte Austrotherm ein Spielgerät im Wert von rund 7500 Euro für diesen Spielplatz. Inklusive des Aufbaus kostete nun das neueste Spielgerät rund 6500 Euro. Dazu kam noch der Austausch der Erde für knapp 1000 Euro. „Für den Fallschutz musste auf der Fläche von vier mal zehn Metern unter dem Gerät die Erde etwa 50 Zentimeter tief abgetragen und durch Kies ersetzt werden”, sagte Peggy Heyneck, vom Sachgebiet Umwelt der Stadtverwaltung.

Es fehlt noch eine Begegnungsstätte im Dorf

Monatlich werden alle Spielplätze durch einen Mitarbeiter der Stadt geprüft. Einmal im Jahr werden sie durch ein TÜV-Prüfer abgenommen. Erst kürzlich ließ die Stadt eine neue Schaukel im Wert von 1500 Euro auf dem Spielplatz aufbauen.

„Was uns jetzt noch fehlt ist eine kleine Begegnungsstätte für die reifere Jugend und unsere Senioren – ein Ort, wo man gemeinsam Kaffee trinken und klöhnen kann”, wünschte der Ortsvorsteher und lud alle Anwesenden zum Sommerfest am 25. Juli nach Lindenberg ein.

