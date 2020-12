Wittenberge: Azubi der Becker Umweltdienste schnupperte schwedische Luft

Wittenberge

So richtig weiß Alina Voß nicht, wie sie ihre Geschichte beginnen soll. Im September war die junge Frau für ein Auslandspraktikum einen Monat lang in Schweden. Ihr Ausbildungsbetrieb und das Projekt „Ausbildung ohne Grenzen“ der IHK Potsdam machten es möglich. „Ich habe in diesem Monat so viel erlebt“, sagt sie, „und ich durfte jede noch so kleine Ecke des schwedischen Betriebs erkunden, in dem ich während dieser Zeit gearbeitet habe.“

Wittenberger Azubi für Auslandspraktikum in Schweden

Alina Voß ist gemeinsam mit sechs anderen Auszubildenden aus der Region nach Lund gereist, eine Stadt in der südschwedischen Provinz Skåne. Die 19-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft bei dem Wittenberger Unternehmen Becker Umweltdienste. Sie ist im zweiten Lehrjahr.

Aus diesem Grund war sie in Schweden ebenfalls in einem Unternehmen tätig, das sich mit Müll und Umwelttechnik bestens auskennt. „Wir waren mit vielen anderen Azubis aus ganz Deutschland und sogar aus anderen Ländern in einem Schloss untergebracht“, erzählt Alina Voß.

Wittenbergerin nimmt viele Ideen mit nach Deutschland

„Dieses Schloss war vom Anblick her eine wahre Augenweide“ schwärmt ihr Chef Robert Enge. Er ist der Geschäftsführer des Wittenberger Abfallunternehmens. Auch er durfte nach Schweden fahren. Zwar nur eine Woche, aber „es war trotzdem eine schöne und vor allem eine sehr lehrreiche Zeit für mich und Alina“, sagt er, „ Alina hat es so gut gefallen, sie wollte gar nicht mehr zurück nach Deutschland.“

Die Wittenbergerin Alina Voß war für einen Monat in Schweden. Quelle: Julia Redepenning

Alina musste täglich mit den Bus zur Arbeit fahren. „Das war neu für mich“ sagt sie, fährt sie in der Heimat doch mit dem Auto oder Zug. In dem schwedischen Unternehmen konnte die 19-Jährige nicht nur in alle Abteilungen hineinschnuppern, sondern gleichzeitig viel lernen und Ideen mit nach Deutschland nehmen. „In Schweden haben die Menschen ein ganz anderes Bewusstsein, wenn es um Themen wie Müll und Umwelt geht“, erklärt sie.

Unterschiede zur Heimat in der Prignitz

Und wer dachte, die Deutschen sind Meister im Mülltrennen, der war noch nicht in Schweden, erzählt Alina Voß. „Die Schweden sind noch sorgfältiger und schon Kinder lernen, wie Müll richtig entsorgt wird“, sagt sie. Eines ist ihr und auch Robert Enge besonders aufgefallen: Müll auf den Straßen oder Gehwegen haben sie in Schweden nur selten gesehen.

„Das wünsche ich mir auch für Deutschland“, sagt Alina Voß. Während ihrer Zeit im Ausland war die junge Wittenbergerin nicht nur weit weg von zu Hause, sondern auch gezwungen, sich auf Englisch zu verständigen. Zwar habe ein Kollege Deutsch gesprochen und die anderen Kollegen etwas, aber dennoch war die Fremdsprache für einem Monat ihr neues Werkzeug zur Verständigung. Das war aber kein Problem.

Wittenbergerin mit Müllwagen in Schweden unterwegs

„Die Schweden sind sehr sprachgewandt“, sagt Robert Enge. In ihrer Freizeit erkundeten die jungen Azubis oft die Gegend. „Ich musste zwar immer als Erste aufstehen“, erzählt Alina Voß, „aber in der letzten Woche habe ich gefühlt nur fünf Stunden pro Nacht geschlafen.“ Der Spaß kam während der Reise also auch nicht zu kurz.

Und bei einer Sache ist sich Alina ganz sicher: „Ich habe von Schweden am meisten gesehen.“ Da sie unter anderen auf dem Müllwagen mitfuhr und so die Touren begleitete, verließ sie Lund regelmäßig. Und an dieser Stelle muss sie lächeln. „Die Schweden machen es viel umständlicher als wir Deutschen“, sagt sie, „die dürfen nicht hinten auf einem Brett stehen, wenn sie von Mülltonne zu Mülltonne fahren.“

In Schweden steigen die Arbeiter immer wieder ins Fahrerhaus ein. Zudem stehen die Tonnen nicht am Straßenrand, wie es in Deutschland der Fall ist. „Es gibt spezielle Häuser, in denen die untergebracht sind“, erklärt Alina Voß. Ihre heimische Methode fände sie aber weitaus besser.

Europass von der IHK

Damit Alina Voß auch später nachweisen kann, dass sie diesen Auslandsaufenthalt absolviert hat, erhält sie von der IHK einen Europass. „Das ist eine wichtige Urkunde, die europaweit gültig ist“, erklärt René Georgius, Leiter des Regionalcenter Prignitz der IHK. Ihr Chef Robert Enge bekam ebenfalls eine Urkunde und ein Schild. „Dieses Schild soll für jeden Außenstehenden sichtbar machen, dieser Betrieb ermöglicht ein Auslandspraktikum“, erklärt Georgius.

Alina Voß (mitte) erhält ihren Europass. Quelle: Julia Redepenning

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es immer schwieriger wird Azubis zu finden, kann so ein Angebot ein Anreiz sein, seine Lehre in diesem Betrieb zu absolvieren. „Für die Auszubildenden ist das eine großartige Chance“, meint René Georgius, „trotz der kurzen Dauer reifen sie sichtlich und bringen viele Eindrücke mit zurück in die Heimat.“

Schon jetzt ist sich Robert Enge sicher: Sollte es im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit geben, einen seiner Azubis ins Ausland zu schicken, wird er nicht lange zögern. „Das erste Mal haben wir jetzt hinter uns“, sagt er, „und vielleicht können wir wieder nach Schweden fahren, weil es uns so gut gefallen hat.“

Von Julia Redepenning