Wittenberge

Wer die Winterferien nutzen möchte, um seine Schwimmfähigkeiten zu verbessern und das Seepferdchen zu erlangen, ist in der Prignitzer Badewelt in Wittenberge genau an der richtigen Adresse: Vom 31. Januar bis 4. Februar gibt es entsprechende Angebote. Das Team der Badewelt bietet von Montag bis Freitag zwei unterschiedliche Kurszeiten an: von 8 bis 10 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Eine vorherige Anmeldung zum Kurs ist erforderlich und unter Telefon 03877/40 35 15 möglich.

Auch im März finden Kurse statt

Nach den Winterferien, also in der Woche vom 7. bis 11. Februar, findet darüber hinaus ein Wochenschwimmkurs in der Badewelt statt. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag – jeweils in der Zeit 16 bis 18 Uhr – statt. Wer an diesem Kurs teilnehmen möchte, sollte die bereits oben genannte Telefonnummer wählen.

Lesen Sie auch Wittenberge: Prignitzer Badewelt ist wieder offen

Ein weiterer Wochenschwimmkurs ist für die Zeit vom 21. bis 25. März geplant. Auch dafür ist eine vorherige Anmeldung in der Prignitzer Badewelt erforderlich. Gleiches gilt für die Wochenendschwimmkurse, die zwischen dem 12. und 26. Februar sowie 12. und 26. März jeweils samstags und sonntags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr stattfinden.

Von MAZonline