Wittenberge

Der Zugverkehr rollt wieder: Am Dienstagmorgen sind die Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg beendet werden. Nach einem Brand in einem Kabelschacht am Wochenende zwischen Friesack und Paulinenaue (Havelland) war der Zugverkehr zwischenzeitlich eingestellt worden (die MAZ berichtete). Alle Züge – sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr – fahren jetzt wieder planmäßig.

Züge zwischen Berlin und Wittenberge fahren wieder

Neben dem Fernverkehr war auch der Regionalexpress 2 (RE 2) betroffen. Zwischen Wittenberge und Nauen mussten Bahnreisende auf den Bus umsteigen. Die Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft (ODEG) hatte dafür einen Pendelverkehr eingerichtet. Am Montag war man Seitens der Bahn noch davon ausgegangen, die Arbeiten würden bis einschließlich Mittwoch andauern.

Bahnhof in Wittenberge: Am Montag fielen zahlreiche Züge aus. Quelle: Jens Wegner

Insgesamt drei Tage lang musste der ICE-Verkehr über Stendal umgeleitet werden. Der Haltepunkt Wittenberge entfiel somit. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand am Samstag ausgelöst hat. Einen Hinweis auf Fremdverschulden oder gar Brandstiftung gebe es nicht.

Vodafone-Netz wegen Brand bei Friesack in der Prignitz gestört

Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren rund 60 Züge täglich zwischen Hamburg und Berlin. Zudem fuhren erst seit Dezember 2021 die Züge dort wieder ohne Umleitungen und Unterbrechungen. Zuvor war die Strecke für 100 Millionen Euro saniert worden.

Der Kabelbrand hatte auch eine Störung des Mobilfunknetzes zur Folge. In Teilen der Prignitz war der Mobilfunk bei Vodafone nur eingeschränkt möglich. In einigen Gebieten konnte die Störung bereits behoben werden.

Von Julia Redepenning