Wittenberge: Bau der A 14 ist eine sandige Angelegenheit

Wittenberge

​Gut ein halbes Jahr nach dem Spatenstich ist auf der Baustelle der Autobahn 14 bei Wittenberge viel in Bewegung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Passend zum Namen der Stadt, der auf die hellen Sande in der Umgebung verweist, türmt sich auf beiden Seiten der B 189 einiges an Erde auf.

Unzählige Male am Tag sind die Trecker mit den voll beladenen Anhängern unterwegs, um den Sand von der Abbaufläche am Müggendorfer Weg zur Baustelle zu transportieren. Etliches an Erde muss bewegt werden, um den Untergrund für die neue Trasse herzurichten.

Damit der so entstehende Damm die Autobahn auch später trägt, muss dieser Untergrund in mehreren Schritten aufgebaut und belastet werden. Das ist der Beschaffenheit des Landstriches geschuldet, sagt Projektleiter Holger Behrmann von der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges).

Die einstmals mäandernde Elbe sorgt bis heute auf beiden Seiten des Flusses für einen weichen Boden mit Lehmschichten – und das muss beim Straßenbau berücksichtigt werden. „Daher arbeiten wir in verschiedenen Abschnitten und Höhen, damit sich der Baugrund setzen kann“, erklärt Behrmann und greift damit einem falschen Eindruck vor, der bei den Baustellen-Beobachtern entstehen könnte, „falls plötzlich nichts passiert“. Dieser Prozess dauert seine Zeit.

Während zwischen den Gewerbegebieten an der Wahrenberger Straße und der Lenzener Chaussee die Streckenführung parallel zur Bundesstraße schon gut zu erkennen ist, braucht es ein bisschen mehr Phantasie, um sich die künftige Situation an den verschiedenen Knotenpunkten vorzustellen.

Hier sind Unterführungen geplant, was bedeutet, dass sowohl die neue A 14 als auch die B 189 in entsprechender Höhe verlaufen werden. 4,70 Meter Höhe sind für die Durchfahrten geplant.

Der Anlauf zur neuen Autobahnbrücke, die den anspruchsvollsten Bauabschnitt des Projektes ausmachen wird, endet in Höhe der Widerlager der jetzigen Elbquerung gut elf Meter über dem Gelände, erläutert Holger Behrmann. Derzeit wird auch dafür jede Menge Sand parallel zur Bundesstraße bewegt.

Nach wie vor finden im weiteren Umfeld der Baustelle auch die naturschutzrechtlichen Auflagen Berücksichtigung. Davon zeugen die kleinen grünen Zäune, mit denen die Amphibien zurückgehalten werden.

Bislang wurden in den für die Arbeiten freigegebenen Bereichen Zauneidechsen, Waldeidechsen und Erdkröten gefunden, die allesamt umgesiedelt wurden und ein neues Zuhause im ehemaligen Kleingartengelände gefunden haben.

Für die Vorbereitung des Brückenbaus hatte es im Herbst bereits Bodenuntersuchungen gegeben, mit denen Munitionsreste aus dem zweiten Weltkrieg aufgespürt werden sollten. Hier wurde aber nichts gefunden.

Auch die Archäologen konnten keine nennenswerten Erkenntnisse aus dem Brandenburger Boden gewinnen. Auf Sachsen-Anhaltinischer Seite wird es dagegen laut Holger Behrmann ab September weitere Grabungen geben.