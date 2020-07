Wittenberge

Ein Teil der Arbeiten am ehemaligen Rundlokschuppen 1 des Historischen Lokschuppens in Wittenberge sind mittlerweile abgeschlossen. Konkret geht es um die Instandsetzung der Mauerwerkskrone, wie Dennis Kathke, zweiter Vorsitzender der Dampflokfreunde Salzwedel jüngst informierte.

Zudem wurde in den vergangenen Monaten die Dacheindeckung an den Anbauten der Wasserstation am Rundlokschuppen aufgearbeitet. Für die notwendigen Bauarbeiten hatte die Stadtverwaltung im September vergangenen Jahres einen Zuwendungsbescheid erhalten. Das Geld stammt aus Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramms VII des Bundes.

Knapp 40 000 Euro, einschließlich eines ebenso hohen Eigenanteils der Stadt, standen für die Arbeiten auf dem Areal des Rundlokschuppens zur Verfügung. Der Dank des Vereins der Dampflokfreunde und der Stadt Wittenberge gilt der Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler ( SPD), heißt es in einem Schreiben. Ziegler habe sich beim Bund für den Erhalt der Fördermittel engagiert hatte.

