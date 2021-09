Wittenberge: Baugruppe hat Grundstück gekauft

Wittenberge

Sie haben sich gefunden und mittlerweile aneinander gebunden: Die erste Baugruppe in der Prignitz, die sich in Wittenberge gegründet hat, nimmt konkrete Formen an. Die jetzigen Mitglieder kommen aus Hamburg wie auch aus Berlin und aus der Prignitz selbst. Die Mischung sei gut, findet das Baugruppenmitglied Kathrin Maltzahn, und auch mit der Altersmischung ist man selbst recht zufrieden.

Die Baugruppe hat sich nach Monaten nun in dieser Form herauskristallisiert. Es waren zunächst weit mehr Interessenten dabei, manche sind abgesprungen, manche hinzugekommen. Von Anfang an war in dem Prozess wichtig, dass sich dort eine homogene Gruppe fand.

Baugruppe trifft sich in Wittenberge und ist zusammengewachsen

Das scheint gelungen. Gefragt nach der Bilanz des jetzt schon einige Monate währenden Prozesses sagt der Baugruppen-Mitstreiter Helge Mangold: „Das Wichtigste ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns schon ewig kennen.“ Die Gruppe in der jetzigen Konstellation ist gut zusammengewachsen, vor allem seit den ersten persönlichen Treffen, die jetzt einmal im Monat anberaumt sind.

Helge Mangold erinnert sich zum Beispiel an das Picknick unter dem Kirschbaum auf dem Baugelände, nachdem man gemeinsam den Vertrag abgeschlossen hatte, um nun als Gesellschaft bürgerlichen Rechts gemeinsam das Bauprojekt angehen zu können.

Grundstück gekauft und mit der Wittenberger Stadtplanung gesprochen

Das war der erste große Schritt, der die vorher noch lose Gruppe fester zusammenschweißte. Nun folgte der zweite: Am Donnerstag besiegelte ein Notar den Kauf des gesamten Grundstücks. „Jetzt haben wir Boden unter den Füßen“, sagt dazu Dariya Hess, die sich mit ihrem Mann André und ihrem Sohn Gustav darauf freut, dort einmal wohnen zu können.

Gleich danach setzten sich Wiebke Lemme und die Mitglieder der Baugruppe auch für ein Vorgespräch mit dem Wittenberger Amt für Stadtplanung in Verbindung. Schließlich soll es nun so schnell wie möglich mit den konkreten Planungen losgehen. „Das nächste Etappenziel ist es, den Bauantrag einzureichen.“, sagte Wiebke Lemme.

Auf diesem Grundstück an der Burgstraße in Wittenberge wird der Gebäudekomplex für die Baugruppe entstehen. Schon bald wird hier ein Informationsschild aufgestellt. Quelle: Bernd Atzenroth

Baugrundgutachten ist nötig – Bau wird eine Pfahlgründung

Es gibt noch viel vorzubereiten. So ist ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben worden, denn die Gründung eines Baus ist an dieser Stelle – in Elbnähe – wohl nicht ganz so einfach. „Wir wissen schon, dass wir eine Pfahlgründung machen müssen“, sagt Wiebke Lemme.

Vorerst bleibt es dabei, dass man einmal im Monat persönlich zusammenkommt und zwei weitere Male im Monat per Zoom gemeinsam die weiteren Schritte bespricht.

Mit dem Neubau wird eine große Baulücke im Wittenberger Altstadtoval an der Burgstraße gefüllt. Die Pläne hatte die Architektin im Großen und Ganzen vorher angefertigt. Sie umfassen vier Grundstücke.

Elf Wohnungen sind belegt. Dazu wird es einen Gemeinschaftsraum geben, einen Gemeinschaftsgarten ohnehin. Die Erdgeschosswohnungen haben eigene Gartenflächen. Eine Wohnung ist noch frei. Es wird also noch jemand gesucht, der möglichst zu der Gruppe passen soll.

Herbstfest auf dem Baugrund in der Burgstraße

Zu den nächsten Ideen gehört auch ein Herbstfest auf dem Baugrund selbst. Geplant ist es für Sonntag, 17. Oktober. Dort möchte sich die Baugruppe auch noch einmal vorstellen. „Die direkten Nachbarn werden eingeladen“, sagt Mareike Lemme. Die Schwester der Architektin gehört zur Baugruppe „Aber auch jeder, andere der neugierig ist, möge gern vorbeikommen“, sagt Mareike Lemme.

Es ist bislang das einzige derartige Vorhaben in der Prignitz. In den Großstädten ist es schon lange angesagt, Baugruppen zu gründen – ein probates Mittel, um für den Einzelnen die Baukosten etwas niedriger zu halten.

Bauplatz in Wittenberge besonders geeignet für Baugemeinschaften

Viele der angehenden Bewohner der Burgstraße haben bereits Baugruppen-Erfahrung in Großstädten gesammelt, möchten aber nun gern raus aus der Großstadt. Für sie ist die Stadt Wittenberge schon allein wegen der zentralen Lage zwischen den Metropolen und der guten Bahnanbindung interessant.

Initiiert haben das Vorhaben Wiebke Lemme und Frederik Fischer gemeinsam. Letzterer hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses und vergleichbare Projekte zu unterstützen. Dafür hat er die Firma Neulandia gegründet.

Frederik Fischer hält den Bauplatz in Wittenberge für eine besonders geeignete Stelle, um in Baugemeinschaft zu bauen, zu klein für klassische Investoren, aber zu groß für einzelne private Bauherren. Also könnte ein Zusammenschluss von vielen, die gemeinsam Bauherr sind, attraktiv und sinnvoll sein.

Wer sich für das Projekt oder für den noch freien Platz in der Baugruppe interessiert, kann sich per E-Mail an isa.wolf@kodorf.de von Neulandia wenden. Weitere Infos auf den Internetseiten www.neulandia.de und www.wiebkelemme.de.

Von Bernd Atzenroth