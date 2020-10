Wittenberge

Mit einem VW kam ein 39-jähriger Prignitzer am Montagmorgen gegen 2.20 Uhr in Wittenberge von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte in der Lenzener Chaussee mit einem Baum und der Fahrer verletzte sich.

Zuvor hatte der Mann versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der 39-Jährige hatte Alkohol getrunken, ein erster Atemtest ergab 1,54 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Er wurde zudem stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der VW war nicht mehr fahrbereit.

Von MAZ-online