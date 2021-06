Birka Stövesandt, die Leiterin des Wittenberger Stadtmuseums, geht zum 1. Juli in den Ruhestand. Seit 2004 leitet die das Museum. Sie gehört zu denen, die direkt nach der Wende von 1989/90 die neue Stadtverwaltung in Wittenberge mit aufgebaut hat. Damals konnte sich noch niemand vorstellen, dass in Wittenberge einmal der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor würde.