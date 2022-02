Wittenberge

Etwa 200 Gäste folgten am Dienstagabend der Einladung des Demokratieforums Prignitz und der evangelische Kirche zur zweiten Veranstaltung unter dem Motto „Aushalten – Innehalten – Gegenhalten” und zum Bürgerdialog auf dem Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. In teils sehr emotional geprägten Reden berichteten am Dienstag Betroffene über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in ihrem persönlichen Leben.

Kreissportbund Prignitz verliert wegen Corona viele Mitglieder

Die Pandemie hat in allen Bereichen tiefe Wunden geschlagen, etwa im Lokalsport, wie Gunda Eschrich berichtete: „Es war im März 2020. Auf einmal war da was. Es gab einen Feind. Corona”, so die Geschäftsführerin des Kreissportbunds Prignitz. „Wir dachten, das wird bald vorbei sein. Dem war aber nicht so. Viele Sportler waren gezwungen, auf Sport zu verzichten. Der Sport kam vielfach zum Erliegen”, bedauerte sie rückblickend.

560 Sporttreibende habe der Kreissportbund Prignitz in den vergangenen zwei Corona-Jahren verloren. Für immer. Von Kindern bis zu den Senioren. „Das tut ganz doll weh. Es fragt sich, wie lange wir das Krisenmanagement noch aufrecht erhalten können.“

Pflegebereich in der Prignitz musste mit Corona umgehen

Auch im Pflegebereich rumorte es kräftig: „Rund 300 Mitarbeiter sowie Ehrenamtler sind bei uns tätig”, berichtete Heike Schulz, Geschäftsführerin der Awo Prignitz. Seit März 2020 sei deren Arbeit sehr eingeschränkt worden. „Wir haben überlegt, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um die Älteren und besonders Schutzbedürftigen zu schützen”, sagte sie.

Etwa im Seniorenheim, das die Awo betreibt. „Plötzlich waren die Türen geschlossen. Das gab Ärger mit den Angehörigen – war aber richtig, wie sich aus heutiger Sicht herausgestellt hat. „Es ist uns gelungen, die Pflege aufrecht zu halten”, resümierte sie und hofft auf Verständnis für die Maßnahmen. „Wir müssen versuchen, mit dem Virus leben.”

Trauer und traumatische Erfahrungen in Prignitzer Krankenhäusern

Ähnliche Erfahrungen gab es in den Krankenhäusern: „775 Patienten, die mit Covid-19 infiziert waren, sind bei uns behandelt worden“, berichtete Karsten Krüger, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg. „Die Patienten haben oft sehr gelitten, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das hat nicht nur den Patienten, sondern auch dem Personal sehr wehgetan”, weiß er. „Um 132 Patienten mussten wir trauern.”

Es gab Dienstbesprechungen, um über die traumatischen Ereignisse zu reden. „Patienten, die starben, waren oft bei vollem Bewusstsein. Und viele Patienten mit anderen Erkrankungen mussten auf ihre Behandlung warten.“ Das hat an den Kräften aller gezehrt.

Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann mahnt zum Dialog

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann dankte den Organisatoren – dem Kirchenkreis, dem Pfarrer-Ehepaar Flade und dem Demokratieforum. „Lassen Sie uns alle in Dialog bleiben! Das ist die Botschaft heute. Eine Gesellschaft muss sich an Regeln halten, auch wenn Meinungen verschieden, manchmal sehr verschieden sind”, sagte er und äußerte seinen Wunsch, auf Augenhöhe miteinander im Gespräch zu bleiben, nicht nur in Krisenzeiten.

Die Redner standen im Anschluss für Fragen der Gäste zur Verfügung. Die Prignitzer Band Kokas und das Posaunenorchester der Kirche sorgten für die musikalische Umrahmung.

„Kerzen statt Fackeln”: Lichterkette gegen III. Weg in Wittenberge

Am Ende lud Annette Flade alle Gäste ein, am Freitag um 18.30 Uhr zur Veranstaltung „Kerzen statt Fackeln” in die Bahnstraße zu kommen. „Eine Partei, Der III. Weg, hat sich zu einer Veranstaltung vor dem Kulturhaus angekündigt. Das ist eine Partei mit nationalsozialistischen Inhalten. Wir brauchen hier keinen dritten Weg in Wittenberge”, sagte sie. Es soll eine Lichterkette gebildet werden, mit der gegen eine Präsenz dieser Partei in Wittenberge demonstriert wird.

Eine nicht angemeldete Gegendemonstration wurde von der Polizei gestoppt. Quelle: Jens Wegner

Etwa 50 Meter gegenüber gab es den Versuch einer unangemeldeten Gegenveranstaltung. „Eine Gruppe von zehn vermummten Personen näherte sich der Veranstaltung. Sie führten Plakate mit coronamaßnahmen-feindlichen Inhalten mit sich”, teilte Dörte Röhrs von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord mit. Die Maskierten konnten von der Polizei gestoppt werden. Die Personendaten wurden erhoben und Platzverweise erteilt. Auch Strafanzeigen wurden gestellt – eine Vermummung verstößt gegen das Versammlungsgesetz. Die Plakate wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Von Jens Wegner