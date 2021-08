Wittenberge

Ein seichter Regen strich am Sonnabendabend über die Prignitzer Landschaft. Gut für die Natur, nicht gerade aber die beste Bedingung für das 27. Dixielandfest auf dem Hof des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge.

Doch eingefleischte Jazzfans ließen sich davon nicht abhalten. Mit rund 230 Gästen und Ehrengästen war die Veranstaltung ausverkauft. Eine Schlechtwettervariante wie in vergangenen Jahren durfte es coronabedingt nicht geben. So war das Publikum gut vorbereitet, kam in Regenjacken und mit Regenschirmen bestückt.

Gut geschützt vor dem Regen lauschten die Gäste zunächst der „Southland New Orleans Jazzband and Friends”. Quelle: Jens Wegner

„Vor genau einem Jahr saßen Sie hier bei besserem Wetter”, sagte Marita Fritsch und hieß die Gäste herzlich willkommen. Sie führte durchs Programm, stellte die Bands und deren Musiker vor und berichtete Wissenswertes über deren Geschichte.

Bevor es los ging, dankte sie den Sponsoren, ohne die es das Dixielandfest nicht gäbe. Außerdem sei das Dixielandfest eingebettet in die Kultur- und Kunstfesttage „Prignitz-Sommer”.

Mit „Sieben auf einen Streich” stellte sie die „Southland New Orleans Jazzband and Friends” vor. Das sind sieben Musiker aus Hamburg, die den Großen ihrer Zeit wie King Oliver, Clarence Williams oder dem frühen Louis Armstrong Tribut zollen.

Die Musiker fanden sich 1987 zusammen, um die originale New-Orleans-Musik aus den 1920er und 1930er Jahren zu pflegen.

Die Bluesfans tanzen im Regen. Quelle: Jens Wegner

Spielten die Hamburger eher besinnlichen Jazz, wurde es bei der nächsten Band, dem Andreas Pasternack Swing-Trio, deutlich dynamischer. „Wir sind total erstaunt, dass so viele gekommen sind”, freute sich Andreas Pasternack, angesichts des regnerischen Wetters.

Der Saxofonist, Sänger und Radiomoderator Andreas Pasternack gilt als einer der bekanntesten und beliebtesten Musiker Mecklenburg-Vorpommerns.

Das Andreas Pasternack Swing-Trio. Quelle: Jens Wegner

Zu hören waren von ihm und seiner Begleitung Christian Ahnsehl (Gitarre) und Enrique Marcano (Kontrabass) Jazzstandards wie „Bei mir bist du schön” sowie eigene Bearbeitungen beliebter Oldies und eigene Songs.

Bei „See you later, Alligator” von Bill Haley bat Pasternack die Gäste aufzustehen und so zu tun, als würden sie tanzten. Kaum jemand blieb still auf seinem Stuhl sitzen. Bei „Let’s twist again” von Chubby Checker steigerte sich die Tanzbereitschaft der Leute noch weiter.

Abi Wallenstein feiert 55. Bühnenjubiläum in Wittenberge

„Er ist wie die Kirsche auf der Torte. Er ist die lebende Legende des Hamburger Blues”, kündigte Marita Fritsch Abi Wallenstein an. Und die Fans vor der Bühne jubelten. Kaum noch jemand saß auf seinem Platz, auch wenn sich die Reihen der Gäste schon gelichtet hatten. „Abi feiert sein 55. Bühnenjubiläum und ist dafür extra nach Wittenberge gekommen. Blues muss das beste Anti-Aging-Mittel sein”, stellte sie fest.

Abi Wallenstein Quelle: Jens Wegner

Abi Wallenstein stand an diesem Abend zusammen mit „Boogielicious” auf der Bühne. Das ist ein deutsch-niederländisches Boogie-, Blues- und Jazztrio, das den Wittenbergern schon durch einen Auftritt in der Reihe „Jazz im Keller” bekannt ist. Abi Wallenstein und „Boogielicious” begeisterten ihre Fans mit Blues aus den 1920er Jahre bis in die heutige Zeit.

Von Jens Wegner