Wittenberge

Acht Zierapfelsträucher der Sorten „Red Sentinel” und „Malus Rudolph” haben kürzlich ehemalige Schüler der Abschlussklasse 10 R von 1981 der Polytechnischen Oberschule 4 Wittenberge und ihre Klassenlehrerin Renate Stiller gespendet. Damit soll die entstandene Freifläche auf dem Gelände der ehemaligen chemischen Reinigung an der Ecke Turmstraße und Wahrenberger Straße gestaltet werden.

Stadtrundgang beim Klassentreffen

„Im September hatten wir ein Klassentreffen in Wittenberge. Wir wünschten uns einen geführten Stadtrundgang. Den hat der Wittenberger Bauamtsleiter Martin Hahn mit uns gemacht”, sagte Gesa Dumke, eine der ehemaligen Schülerinnen. Die chemische Reinigung war früher Patenbetrieb ihrer Klasse. Deshalb wollten sie gern für diese Fläche Bäume spenden. Da die dort gepflanzten Bäume aber schon durch Fördermittel finanziert waren, spendeten sie Sträucher.

„Eine tolle Idee“

„Das ist eine tolle Idee”, freute sich Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. „Die Frage ist immer, was man mit solchen freigewordenen Fläche macht – ob man sie wieder zur Bebauung freigibt oder anderweitig nutzt. Da der Baugrund an dieser Stelle sowieso schwierig ist haben wir uns für diese Lösung entschieden”, sagte er. Die Ecke wurde mit einer kleinen Mauer aufgenommen, ähnlich der kleinen Mauern wie sie in der Altstadt mehrfach zu finden sind.

Auch eine Sitzbank soll gespendet werden

„Das wird hier eine kleine Blühinsel”, freute sich Peggy Heyneck vom städtischen Umweltamt. Aus den Zieräpfeln könne man auch Gelee kochen. „Wie würden uns über ein Bienenhotel freuen, das hier aufgestellt wird”, ergänzte Gesa Dumke und kündigte an, mit ihren Klassenkameradinnen noch eine Sitzbank für dieses Fläche spenden zu wollen. Ein noch anzubringendes Schild soll künftig auf die Spender hinweisen.

Über weitere Baumspenden zur Gestaltung des Clara-Zetkin-Parks bedankte sich Oliver Hermann am Donnerstag bei den Spendern. Christel und Karl-Heinz Leichnitz, die Familie Zinner sowie Dietmar Arndt spendeten jeweils eine Roteiche für den Clara-Zetkin-Park. Christel und Karl-Heinz Leichnitz nahmen ihren 70. Hochzeitstages im vergangenen Jahr zum Anlass ihrer Spende. Bei der Familie Zinner war es das 40-jährige Bestehen ihrer Glaserei. Die Roteichen wurden von Mitarbeitern der Wittenberger Gärtnerei Haering gepflanzt.

Clara-Zetkin-Park wird immer beliebter

Innerhalb der Aktion „M(ein) Baum für den Clara-Zetkin-Park” wurden seit dem Jahr 2013 insgesamt 27 Bäume gespendet und gepflanzt. Darunter befinden sich Sorten wie Rotahorn, Rotbuche, Schwarzkiefer, Spitzahorn, Birke, Hängebuche, Tulpenbaum und andere. Die Neugestaltung des Clara-Zetkin-Parks wurde in diesem Jahr abgeschlossen. Seitdem erfreut sich der Park bei Wittenbergern und ihren Gästen großer Beliebtheit. Besonders die Spiel- und Sportgeräte werden von Kindern und Jugendlichen rege genutzt.

Von Jens Wegner