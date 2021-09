Wittenberge: Ehemann schlägt 25-Jährige – Anzeige bei Polizei

Wittenberge

Eine 25-jährige Syrerin gab am Montag im Polizeirevier in Wittenberge zu Protokoll, von ihrem Ehemann geschlagen worden zu sein. Hierdurch erlitt sie Schmerzen im Gesicht. Mithilfe eines Sprachprogrammes schilderte sie weiter, dass die körperlichen Übergriffe des 32-Jährigen in der Vergangenheit öfter vorgekommen waren und erstattete Anzeige.

Der Ehemann erschien noch während der Anzeigenaufnahme selbst im Polizeirevier. Die Polizisten verwiesen ihm zehn Tage lang die Wohnung. Im Anschluss wurde ihm die Möglichkeit gewährt, persönliche Gegenstände aus der gemeinsamen Wohnung, in der neben dem Ehepaar weiterhin drei Kinder leben, zu holen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Von MAZonline