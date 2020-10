Wittenberge: Einbruch in Corona-Test-Station

Wittenberge/Perleberg

In der Nacht zum Freitag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Coronatestzentrum der Prignitz in der Wahrenberger Straße in Wittenberge ein. Das teilte die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mit.

Schutzausrüstung entwendet

Die Täter entwendeten aus den Räumen Schutzausrüstungen. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Zweiter Corona-Toter in der Prignitz

Derweil ist im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg ein weiterer Patient im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Darüber informierte das Kreiskrankenhaus am Freitag. Damit zählt das Prignitzer Gesundheitsamt aktuell zwei verstorbene Personen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Im Kreiskrankenhaus Prignitz werden aktuell fünf Patienten, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, behandelt. Die Patienten befinden sich auf der Isolierstation, ihnen geht es laut Kreiskrankenhaus den Umständen entsprechend gut.

Acht neue Corona-Fälle von Donnerstag auf Freitag

Krankenhaus-Mitarbeiter, die positiv auf das Virus getestet wurden, befinden sich entsprechend den Vorschriften des Robert-Koch-Instituts RKI und des Gesundheitsamtes des Landkreises Prignitz in häuslicher Quarantäne.

Nach dem Stand von Freitag, 13 Uhr, sind insgesamt gegenüber Donnerstag weitere acht neue Coronafälle im Landkreis Prignitz hinzugekommen. Wie der Landkreis Prignitz mitteilte, sind damit seit Beginn der Pandemie insgesamt 173 Menschen im Kreis positiv auf das Virus getestet worden, 46 davon in den vergangenen sieben Tagen. Der Inzidenzwert liegt damit bei 60,40.

Perleberg und Wittenberge lösen Pritzwalk als Hot Spots ab

Das heißt: Die Prignitz gilt nach wie vor als Corona-Risikogebiet. Das ist dann der Fall, wenn der Inzidenzwert von 50, gleichbedeutend mit 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, überschritten wird.

Aktuell sind 93 Menschen im Landkreis infiziert, jeweils 26 davon in den Städten Perleberg und Wittenberge, 15 in Pritzwalk, jeweils vier in den Gemeinden Karstädt und Plattenburg sowie den Ämtern Lenzen-Elbtalaue und Meyenburg, drei im Amt Bad Wilsnack/Weisen, zwei in der Gemeinde Gumtow sowie einer im Amt Putlitz-Berge.

Von Bernd Atzenroth