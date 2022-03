Artisten und Musiker aus aller Welt werden am 8. und 9. Juli zu den Elblandfestspielen in Wittenberge erwartet. Die 21. Auflage steht unter dem Motto „Cirque de la Musique“. Zu erleben sind unter anderem Startrompeter Kevin Pabst, das Filmorchester Babelsberg und die „Queenz of Piano“.