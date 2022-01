Wittenberge

Erneut gab es im Kreuzungsbereich Ernst-Thälmann-Straße/ Ecke Parkstraße in Wittenberge einen schweren Verkehrsunfall. Laut Informationen der Polizei missachtete ein 72-jähriger-VW-Fahrer die Vorfahrt und knallte mit einem 37-jährigen Jeep-Fahrer. Der Geländewagen kippte und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfall ereignete sich um 21.30 Uhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Wittenberger Feuerwehr wurde dennoch alarmiert.

Bereits der zweite Unfall an Ampelkreuzung in Wittenberge

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, klemmten die Batterien beider Fahrzeuge ab und beräumten die Fahrbahn. Kurzzeitig war die Kreuzung voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 28 000 Euro entstanden.

Bereits am 28. Dezember hatte es in diesem Bereich einen ähnlichen Unfall gegeben. Dabei waren ein 53-jähriger und ein 30-jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge kamen am Stadtpark zum Stehen. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Von MAZ-Online