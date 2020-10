Wittenberge

Schäbig ausgenutzt hat ein 32-Jähriger am Donnerstagabend die sich ihm bietende Situation, als er einen ihm bekannten 24-Jährigen am Bahnhof in Wittenberge ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Während der Unterhaltung legte der 24-Jährige seinen Rucksack und seine Weste ab, um seine Kleidung zu ordnen.

Dieses nutzte der 32-Jährige aus, um aus der Weste ein Handy heraus zu fingern und aus dem Rucksack Tabak und entsprechende Utensilien zu stehlen. Anschließend verließ der Dieb zügig mit seinem Fahrrad den Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Diebstahls, der Schaden beläuft sich laut ersten Angaben auf rund 100 Euro.

Von MAZ-online