Wittenberge: Erste Baugruppe in der Prignitz

Wittenberge

Bauen in Baugemeinschaften – das hat es bislang in der ländlichen Prignitz noch nicht gegeben. Was aber Großstädten vorbehalten schien, kommt nun auch hier: Seit einigen Monaten wächst im Landkreis ein erstes solches Projekt heran. Und es ist wohl eher kein Wunder, dass es sich um ein Bauvorhaben in Wittenberge handelt.

Wittenberge profitiert vom Trend raus aus der Stadt

Denn die Stadt ist in den vergangenen Jahren zunehmend interessant geworden auch für Zuzügler aus den Metropolen. Es gibt ihn nämlich, den Trend raus aus der Stadt, jetzt noch einmal verstärkt durch die Corona-Zeit und vermehrtes Home-Office. Gerade wer digital arbeitet, kann dies ja ortsunabhängig tun.

Ausgangspunkt für die neue Entwicklung war der Summer of Pioneers, in dem vor drei Jahren 20 Leute zunächst für einen begrenzten Zeitraum nach Wittenberge gezogen waren und hier in einem eigens geschaffenen Coworking Space arbeiteten. Daraus entstanden vielfältige kulturelle Aktivitäten, etwa die Gründung des Safari-Stadtsalons. Den Coworking Space gibt es auch weiterhin, wenn auch an anderer Stelle.

Für eine am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung

Und die Aktion erwies sich als erstaunlich nachhaltig: Ein guter Teil der Pioniere blieb in der Prignitz und treibt die weitere Vernetzung kreativer Menschen mit und in der Region voran, etwa über die Plattform Elblandwerker. Und: Die Pioniere ziehen weitere Menschen nach, die begeistert sind von der aufstrebenden Stadt an der Elbe und ihrem wunderschönen Umland.

So ist es kein Zufall, dass Frederik Fischer, der den Summer of Pioneers mit initiierte und durch den Aufbau von Ko-Dörfern bekannt wurde, nun auch für die Baugruppe beratend aktiv wird. Er hat die Begleitung eines solches Projekts mittlerweile zum Beruf gemacht. „Das kommt einfach aus der Beschäftigung heraus mit dem Thema“, erklärt er dies. Und da steht die Frage im Vordergrund, wie man eine am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung befördern kann.

Die Baulücke im Altstadt-Oval wird geschlossen

Die Baugemeinschaft steht mittlerweile kurz vor der formalen Gründung, die per Vertrag besiegelt wird. Ihre personelle Zusammensetzung stimmt Frederik Fischer zuversichtlich: „Sie wirken alle ganz aufgeschlossen“, sagt er. 13 Wohnungen sollen nach den Plänen von Architektin Wiebke Lemme auf vier Grundstücken mitten in Wittenberges Altstadt an der Burgstraße entstehen. Es soll einen Gemeinschaftsgarten geben, und geplant sind auch Gemeinschaftsflächen.

Es ist eine besonders exponierte Stelle: Denn es handelt um die wohl größte Baulücke im Altstadt-Oval in unmittelbarer Nähe zum Elbufer. Die Stadt hatte daher ebenfalls ein großes Interesse daran, an dieser Stelle aktiv zu werden.

Besonders geeignete Stelle für eine Baugemeinschaft

Frederik Fischer hält es für eine besonders geeignete Stelle, um in Baugemeinschaft zu bauen. „Das Gelände ist zu klein für klassische Investoren, aber zu groß für einzelne private Bauherren“, erklärt er. Also könnte ein Zusammenschluss von vielen, die gemeinsam Bauherr sind, attraktiv und sinnvoll sein.

Die Initiatoren haben Wert darauf gelegt, dass es bei den Mitgliedern der Baugruppe einen Mix aus Einheimischen und Zuzüglern gibt. Bei den Vorstellungsrunden wurde klar: Viele Interessenten kommen aus Hamburg oder Berlin, haben mitunter mit beiden Metropolen zu tun und interessieren sich daher für Wittenberge, weil es sehr zentral dazwischen liegt und auch einen ICE-Bahnanschluss hat. Es gibt aber auch Interessenten, die aus ganz anderen Regionen kommen und die Prignitz als lohnenswertes Domizil für sich entdeckt haben.

Baugruppen-Erfahrung und Projektsteuerung

Frederik Fischer begleitet die Baugemeinschaft als quasi externer Berater. Denn wer sich auf eine Baugemeinschaft einlässt, muss wissen, dass dies ein sehr komplexes Thema ist, bei dem die Mitglieder der Baugruppe nicht alle Probleme ohne weiteres unter sich alleine lösen können. „Die Komplexität wird ganz häufig unterschätzt“, weiß er aus seiner Erfahrung mit Gemeinschaftsprojekten in Ko-Dörfern. Darum haben Fischer und seine Mitstreiter nun auch einen Projektsteuerer für die Wittenberger Baugemeinschaft eingesetzt.

Viele der künftigen Bewohner des Komplexes haben aber bereits Erfahrungen mit solchen Baugruppen, die sie jetzt einbringen können. Das gilt natürlich erst recht für die Projektsteuerer.

Wider die ungesunden Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt

Gemeinwohlorientierte Immobilienfinanzierung ist Frederik Fischer ein wichtiges Thema. Dass die Baupreise allerdings in die Höhe gehen werden, steht ohnehin ganz unabhängig vom Zuzug oder vom Baugruppenbauen fest – die Baupreise sind im vergangenen Jahr ganz allgemein explodiert.

Der Blick in Nachbarkreise und -Bundesländer zeigt aber auch, welch ungesunde Entwicklung der Immobilienmarkt darüber hinaus nehmen kann, wenn man nicht gegensteuert. Abschreckendes Beispiel ist dafür das Wendland. So würde Frederik Fischer der Stadt Wittenberge gerade bei individuellen Bauprojekten zu regulatorischen Eingriffen raten. Aber er sieht hier in der Prignitz ein Bewusstsein dafür, die Preisspirale so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten.

Hochwertig bauen und trotzdem möglichst viele mitnehmen

Klar ist auch: Wer aus den Großstädten kommt, wird die Baupreise in der Prignitz ohnehin niedrig finden – und das wohl selbst, wenn sie nun stark steigen würden. Stand jetzt ist aber das Bauen in der Wittenberger Baugruppe noch eher billiger, als es die Baupreise bei anderen Objekten in herkömmlicher Bauträgerschaft in der Nähe an der Elbe sind. Das ist auch das erklärte Ziel von Frederik Fischer.

Wobei in der Baugemeinschaft an der Burgstraße ein Spagat vollzogen wird. Man ist gleichzeitig bemüht, an dieser so sensiblen Stelle hochwertig zu bauen, etwa was die Materialien angeht, und trotzdem ein möglichst erschwingliches Angebot zu machen. „Wir wollen da nichts hinbauen, wo der Preis das Entscheidende ist“, betont Fischer, „aber wir wollen gleichzeitig viele Leute mitnehmen. Das ist eine schwierige Herausforderung, aber auch mein Anspruch.“ Er habe aber auch den Eindruck, dass dies in Wittenberge gelinge.

Von Bernd Atzenroth