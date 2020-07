Wittenberge

Am Freitag begann mit der Veranstaltungsreihe „Livemusik im kleinen Hof” das Konzertwochenende auf dem Schulhof des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums.

Die erste größere Veranstaltung nach den durch die Corona-Krise bedingten Absagen lockte knapp 100 Fans der leichten Muse zu „So oder so ist das Leben”, einer Veranstaltung mit Ohrwürmern aus 100 Jahren Operetten-, Chanson- und Musicalgeschichte. Die Sopranistin Julia Grutzka und der Musical-Darsteller Felix Heller wurden an diesem Abend vom Pianisten Michael Lieb begleitet.

Zweites Konzert der Brandenburger Festspiele

„Das ist die zweite Veranstaltung für uns in diesem Jahr”, sagte der Intendant der Brandenburger Festspiele, Manuel Dengler. Er freute sich, dass die Kunst- und Kulturfesttage „Prignitz-Sommer” das Konzert finanziell unterstützten.

Die Brandenburger Festspiele seien eine neue Marke. 40 Veranstaltungen waren dieses Jahr geplant. „Wir haben nicht pauschal alles abgesagt, sondern gucken, was geht. Noch zweimal sind wir dieses Jahr in Wittenberge, wenn es klappt – zu einem Flötenkonzert und zum Konzert zum Jahreswechsel”, sagte er.

Knapp 100 Gäste kamen am Freitag zum ersten Konzert der Reihe „Livemusik im kleinen Hof” auf den Hof des Wittenberger Gymnasiums. Quelle: Jens Wegner

„Schön, dass wir wieder vor richtigen Menschen stehen dürfen”, freute sich Felix Heller und stellte die Musiker vor. Er versprach den Gästen einen unterhaltsamen Abend voller Musik – alles natürlich unter der Einhaltung der Abstandsregeln. „Und wenn wir auf der Bühne mal dicht zusammenrücken, wir sind eine große Familie und kennen uns alle schon seit 15 Jahren.”

Musik von Peter Alexander und Franz Lehár

Peter Alexander sei sein großes musikalisches Vorbild. So sang er das Stück des großen Entertainers „Es muss was Wunderbares sein”. Den Gästen berichtete er die Geschichte, wie er und seine Partnerin Julia Grutzka sich beim Studium in Stuttgart kennenlernten. Seit fünf Jahren seien sie nun schon ein Paar.

Es erklang ein Stück des Komponisten Franz Lehár und „Ein Mensch zu sein” aus dem Musical „Arielle”. Immer wieder bewunderte er seine Partnerin. „Sie ist nicht nur eine wunderschöne Frau. Sie kann gut singen und sie ist auf der Bühne ein Profi. Sie wertet mich auf”, sagte er und sang für sie „My golden Baby” aus Paul Abrahams Operette „Die Blume von Hawaii”. Mal sangen beide gemeinsam, mal wechselten sie sich ab.

In einen Kunstpelz gehüllt sang Felix Heller „Davon geht die Welt nicht unter”. Quelle: Jens Wegner

„Am Freitag bin ich mit der Bahn aus Frankfurt nach Wittenberge angereist. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken”, sagte Julia Grutzka. „Mein Herr Marquis” aus Johann Strauss’s Operette „Die Fledermaus” singe sie nun schon seit zehn Jahren. „Es wird Zeit, dass ich mal mein Repertoire ändere”, sinnierte sie.

„Wir spielen für Sie heute nur Stücke der leichten Muse. Das ist nicht immer so leicht auf der Bühne, denn wir wollen Ihnen die Stücke so anspruchsvoll wie möglich präsentieren”, sagte der Musical-Darsteller. „Schön dass Sie alle noch da sind”, scherzte er nach der Pause.

„Summen Sie mit! Wir sind Ihre persönlichen Imker“

Julia Grutzka sang „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre” von Marlene Dietrich. Felix Heller trug das Gedicht „Jüngling liebte ein Mädchen” von Heinrich Heine vor. In einen Kunstpelz gehüllt sang er mit rollendem R „Davon geht die Welt nicht unter” von Zara Leander.

„Bitte singen Sie nicht mit! Den Abstand von sechs Metern halten wir nicht. Summen Sie mit! Wir sind Ihre persönlichen Imker”, scherzte Heller. So erlebten die Gästen einen unterhaltsamen Abend mit viel Humor und sparten nicht mit Applaus.

