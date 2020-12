Wittenberge: Fernwärmeverträge für 3200 Wohnungen unterzeichnet

Wittenberge

Im November wurden die neuen Verträge zur Lieferung von Wärmeenergie zwischen der Wohnungsgenossenschaft Elbstrom (WGE) sowie der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge (WGW) und der Stadtwerke Wittenberge nach intensiven Verhandlungen unterzeichnet. Darüber informierten die Beteiligten nun in einem Pressegespräch im Wittenberger Rathaus.

Mit dem Vertragsabschluss wurde die Lieferung von Wärmeenergie an die Wohnungsunternehmen bis zum Jahr 2025 zu einem verbrauchsabhängigen Preis gesichert. Der Umfang der Fernwärme-Lieferung an diese Unternehmen betrug im Jahr 2019 knapp 20 000 Megawattstunden und machte damit gut 55 Prozent des Gesamtabsatzes der Stadtwerke in dieser Sparte aus.

Sechs Millionen Euro in neue Anlage investiert

„Die Anschlüsse ans Fernwärmenetz in Wittenberge wurden in der vergangenen Zeit zurückgebaut”, sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Lutz Kähler. Inzwischen ist der Bedarf an Fernwärme wieder gestiegen. „Jetzt richten wir uns neu aus.”

Geplant sind Investitionen in eine neue, hoch moderne und effiziente Anlage und in den Ausbau des Netzes. Im kommendem Jahr wird damit begonnen, das innovative Kraft-Wärme-Kopplung-System, bestehend aus zwei Blockheizkraftwerken, einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe sowie einer Power-to-Heat-Anlage zu errichten. Bis Ende 2022 soll alles fertig sein. Mit einem Umfang von sechs Millionen Euro ist es die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der Stadtwerke.

Der Anteil der Fernwärme aus erneuerbaren Energien soll steigen

Mehr als ein Viertel der Fernwärme wird derzeit aus erneuerbaren Energien erzeugt. „Diesen Anteil wollen wir künftig steigern”, so Kähler. „Wir wollen ein breites Bündnis von Unternehmen zusammentragen, um die Energiewende so zu gestalten, dass alle daran gewinnen. Bis nächstes Jahr bleiben die Preise erstmal stabil.”

Zum Absatz der Fernwärme wurden weitere Verträge abgeschlossen. Neben der Wohnungsgenossenschaft und Wohnungsbaugesellschaft zählt die Deutsche Bahn zu den Großabnehmern für Wärmeenergie, der Awo-Kreisverband und das Prignitzer Hospiz zu den neu hinzugewonnenen Kunden.

3200 Wohnungen mit Fernwärme versorgt

„Seit vielen Jahren beziehen wir Fernwärme, seit fünf Jahren von den Stadtwerken Wittenberge. Wir sind immer zuverlässig versorgt worden. Derzeit erleben wir Druck von der Politik, die CO2 zusätzlich bepreisen will. Wir verlassen uns auf die Stadtwerke, die dafür Sorge tragen, dass die Kosten überschaubar bleiben”, sagte Karsten Korup, Vorstandsvorsitzender der WGE.

„Wir haben jetzt eine Vertragssicherheit, die wir lange nicht hatten. Die Gebäude in der Goethestraße eins bis vier werden von uns saniert. Auch sie werden mit Fernwärme beheizt werden”, sagte Torsten Diehn, Geschäftsführer der WGW. Auch das Bahnhofsgebäude werde nach der Sanierung mit Fernwärme beheizt.

In der WGE werden rund 2200 Wohneinheiten mit rund 4500 Mietern mit Fernwärme versorgt, bei der WGW sind es rund 1000 Wohnungen.

Von Jens Wegner