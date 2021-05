Wittenberge: Feuerwehr löscht Brand im Bäckerladen 

Am frühen Montagmorgen wird die Feuerwehr Wittenberge zu einem Brand im Netto-Markt an der Lenzener Chaussee gerufen. Gebrannt hat es, aber nicht der Discounter selbst.

In der Nacht zu Montag brannte es in einer Netto-Filiale in Wittenberge. Quelle: Feuerwehr Wittenberge