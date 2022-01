Wittenberge

„Ammoniakaustritt im Industriebetrieb in Quitzow“ hieß eine Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg vor fast genau drei Jahren. Es war der bisher größte Gefahrguteinsatz in der Prignitz. Feuerwehren aus nahezu allen Kommunen des Landkreises kamen dort zum Einsatz.

Feuerwehren aus der ganzen Prignitz bilden Einheit

Und auch heute ist den Feuerwehrleuten bewusst, dass es solch ein Szenario jederzeit wieder geben kann. Darauf wollen sie vorbereitet sein: Sie bildeten eine Gefahrstoffeinheit, deren Mitglieder am Samstag zu einem gemeinsamen Ausbildungstag in Wittenberge zusammenkamen.

Die Gefahrstoffeinheit in der Prignitz besteht aus Feuerwehrleuten einzelner Wehren im gesamten Landkreis verteilt, welche die örtlichen Feuerwehren bei einem Gefahrgutunfall unterstützen können. Insgesamt 30 Fachkräfte waren an dem Ausbildungstag beteiligt, um sich gemeinsam auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten.

Als Dozent für den Ausbildungstag in der Prignitz konnte Alexander Trenn gewonnen werden, wie Beate Mundt vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises informiert. Trenn ist Fachberater für Gefahrstoffe beim Landesfeuerwehrverband Brandenburg und unterstützt in dieser Funktion die Feuerwehren des Landes, aber auch die Träger des Brandschutzes bei Fragen rund um das Thema Gefahrgut.

Theoretischer und praktischer Teil der Ausbildung

Im ersten theoretischen Teil wurden Themen wie zum Beispiel die Grundlagen der Gefahrstoffe behandelt, reale Einsätze ausgewertet und mögliche Einsatzszenarien besprochen.

Im anschließenden praktischen Teil gab es einige physikalische Experimente, die den Feuerwehrleuten der Gefahrstoffeinheit die Bedeutung einzelner physikalischer Phänomene veranschaulichen sollten.

Die Feuerwehren in der Prignitz organisierten einen gemeinsamen Ausbildungstag zum Thema Gefahrgut. Quelle: Beate Mundt/Kreisfeuerwehrverband

„Alle Teilnehmer waren sich daraufhin einig, die Ausbildungen in diesem Umfang regelmäßig durchzuführen, um den Ausbildungsstand und das Zusammenarbeiten weiter auszubauen und zu fördern, damit bei entsprechenden Einsatzlagen im Landkreis schlagkräftig gehandelt werden kann“, berichtet Beate Mundt.

Einheit kommt bei Bedarf zum Einsatz

Grundsätzlich sollte jede Feuerwehr in der Prignitz in der Lage sein, bei Gefahrguteinsätzen in erster Instanz eigenständig zu handeln. Hierzu zählt unter anderem die Erkundung des Einsatzgebietes, das Absichern der Einsatzstelle, die Menschenrettung und – soweit möglich – das Eindämmen und Auffangen des ausgetretenen Stoffes, so die Vorgaben.

Reichen die eigenen Mittel der zuständigen Ortsfeuerwehren nicht aus, wird der Einsatz durch Fachkräfte und Gerätschaften des Landkreises unterstützt und gegebenenfalls weitere Kräfte und Behörden hinzugezogen, informiert Beate Mundt.

Gefahrguteinsätze für Feuerwehren eine Herausforderung

Das Thema Gefahrgut im Feuerwehreinsatz ist so komplex, dass nicht jede Feuerwehr in der Lage ist, die benötigte Ausrüstung zu beschaffen und nicht jeder Feuerwehrangehöriger die gesamte umfangreiche Ausbildung absolvieren kann, heißt es weiter.

Zu Gefahrguteinsätzen zählen unter anderem atomare, biologische und chemische Gefahren. Die Buchstaben ABC stehen bei der Feuerwehr nämlich nicht für das Alphabet, sondern für Gefahrgut. Und solche Einsätze sind nach wie vor für alle Feuerwehren eine Herausforderung, die oft nur gemeinsam bewerkstelligt werden kann.

Von Marcus J. Pfeiffer