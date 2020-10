Wittenberge

Eine 35-Jährige stürzte am Mittwochnachmittag in Wittenberge mit dem Rad, als sich ihre Kniescheibe aus dem Kniegelenk schob. Als die Frau stürzte, passierte das gleiche auch an ihrem anderen Kniegelenk. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus nach Perleberg. Das Fahrrad wurde dabei nicht beschädigt.

