Gisa und Horst Liscewski aus Wittenbergehaben am Mittwoch ihren 70. Hochzeitstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte unter anderem Bürgermeister Oliver Hermann.

Paar lernte sich 1949 kennen

Auf den Tag genau vor 70 Jahren, am 28. Juli 1951, hatte sich das Paar in Wittenberge das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt hatten sich auf der Arbeit. Beide waren lange Jahre als Lehrer in der Elbestadt tätig. An den Tag des Kennenlernens kann sich Gisa Liscewski gut erinnern: Es war Ende Oktober 1949, als die Schule am Rathaus von den Schülern und Lehrkräften hergerichtet wurde. 1950 folgte die Verlobung.

Viele gemeinsame Urlaube in den Bergen

Gerne erzählt Gisa Liscewski auch von gemeinsamen Erlebnissen. Unzählige Urlaube verbrachten die beiden bei Bergwanderungen in ost- und westeuropäischen Hochgebirgen. Am Samstag begeht das Paar den runden Hochzeitstag mit einer Feier im Kreis der Familie.

