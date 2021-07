Wittenberge: Großes Trostpflaster für die abgesagten Elblandfestspiele

Wittenberge

„Gestern hat es geregnet. Heute scheint die Sonne, so wie wir es verdient haben”, sagte der Präsident der Gesellschaft Elblandfestspiele, Bodo Rückschlag, und das Publikum applaudierte begeistert.

Zur Galerie So stimmungsvoll war es am Samstag auf der Elblandbühne.

Als Ersatz für die wegen Corona ausgefallenen Elblandfestspiele gab es am Sonnabend das Sonderkonzert „Filmmusik am Elbufer” mit dem Programm „Zurück ins Leben”.

Das Deutsche Filmorchester Babelsberg hatte dazu musikalische Gäste eingeladen wie die Soul- und Blueslegende Angelika Weiz, die Königin des Jazz Uschi Brüning, die Popinterpretin Katharine Mehrling, den Musicalstar Michael Heller, den Schauspieler und Sänger Axel Prahl sowie die Band Keimzeit.

Die traditionellen Elblandfestspiele können erst wieder im kommenden Jahr stattfinden. Bodo Rückschlag dankte allen, die innerhalb von nur drei Wochen das Programm organisiert hatten. Dem Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann dankte er besonders. „Er hat mit Potsdam und Berlin telefoniert und dafür gesorgt, dass die Veranstaltung stattfinden kann”, würdigte er dessen Engagement.

Heute wollen wir Glitter

Die RBB-Moderatorin Joanna Jambor führte durchs Programm. „Wir haben tolle Künstler und wunderbare Filmmusik für sie”, kündigte sie dem Publikum an. „Heute wollen wir Glitter, und wir wollen Menschen.”

Als erste Sängerin brillierte die Soullegende Angelika Weiz mit dem Titelstück aus dem Defa-Film „Solo Sunny” mit Renate Krößner in der Hauptrolle. „Es ist mein erster Auftritt seit neun Monaten. Es tut so gut”, freute sich Katharine Mehrling. Sie sang als erstes Stück die Titelmusik aus dem James-Bond-Film „Skyfall”.

Von Wittenberge zeigte sie sich überaus begeistert. „Hier ist es toll. Hier mache ich Urlaub. Ach was, ich ziehe nach Wittenberge”, schwärmte sie, und die 1000 Gäste in der ausverkauften Veranstaltung applaudierten begeistert.

Udo Schenk stellt das Hospiz in Wittenberge vor

Vor der Pause wurden das Wittenberger Hospiz und sein Schirmherr, der Schauspieler Udo Schenk, vorgestellt. „Anfang des Jahres nahm es seinen Betrieb auf. Es ist eine Glanzleistung”, lobte Michael Schmidt von Verein Ruppiner Hospiz als Träger des Prignitzer Elbhospizes „Weiße Berge” in Wittenberge.

Erinnerungen an Renate Krößner

„An einem Abend, an dem alle gekommen sind, um glücklich zu sein, ist es nicht so einfach über das Hospiz zu reden”, sagte Udo Schenk. Er erinnerte an seine gute Freundin, die Schauspielerin Renate Krößner. Sie starb im vergangenen Jahr im Alter von 75 Jahren. Nicht jeder habe das Glück, schnell zu sterben, sagte er. Manchmal sei es ein langer schmerzvoller Weg. Er wünschte allen, die ins Hospiz gehen, dass sie dort ihren Frieden finden mögen.

Nach der Filmmusik aus dem Western „Die glorreichen Sieben” bedankte sich Oliver Hermann bei rund 50 Näherinnen und Nähern von Masken stellvertretend für alle, die gegen die Corona-Pandemie angekämpft haben. Es gebe Momente, besonders stolz zu sein auf die Wittenberger, sagte er. Stolz auf den Zusammenhalt in der Stadt.

Solidarität wie beim Elbehochwasser

„Ähnlich wie beim Elbehochwasser gab es wieder eine Stimmung von Solidarität”, freute er sich. Als die erste Corona-Welle kam, gab es einen Aufruf der Stadt an die Bürger, Masken zu nähen, dem viele folgten.

Stimmungsvoller wurde es, als Axel Prahl auf die Bühne kam. Er sang Stücke aus seinem Album „Blick aufs Mehr”. „Es ist ein herrliches Ambiente hier. Ich hoffe, mit meinem Inselorchester hier mal spielen zu dürfen”, wünschte er sich.

Als Keimzeit spielte, hielt es viele Gäste nicht mehr auf ihren Stühlen. Spätestens bei „Kling Klang” tanzten viele in den Reihen. Am Schluss gab es für alle Künstler riesige Blumensträuße.

Manfred Riske aus Retzin und Gerd Thiede aus Perleberg kamen zum Konzert, um endlich mal wieder rauszukommen. „Es war ja lange nichts los. Man saß ewig zu Hause”, meinten sie.

Viel Ambiente an der alten Ölmühle

Wegen einer bestimmten Sängerin oder eines Sängers kamen sie nicht. Angelika Weiz oder Uschi Brüning kenne man natürlich als ehemalige DDR-Bürger, räumten sie ein. „Es ist sehr schön hier”, lobten sie das Ambiente der Alten Ölmühle und die Musik an diesem Sommerabend an der Elbe.

Von Jens Wegner