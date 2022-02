Wittenberge

Der Wittenberger Interessenring (WIR) organisiert am Freitag, 18. Februar, seine erste Aktion in diesem Jahr. Über den „Rabatt-Freitag” in der Innenstadt informierten Mitglieder des WIR-Vorstands am Montag in ihrem Büro. „Wir haben lange nichts machen können und haben überlegt, was derzeit möglich ist. Es ist in etwa das, was der Winterschlussverkauf einmal war. Es geht um einen Einkaufstag mit satten Rabatten”, sagt der Vorsitzende des Interessenrings, Thomas Schneider. Jeder Händler werde sich etwas einfallen lassen.

Den Leuten das Shoppen erleichtern

„Wir möchten den Leuten das Einkaufen erleichtern. Es gibt Armbändchen für den 2G-Status”, sagte WIR-Geschäftsstellenleiterin Anke Hahn. So müssen Kunden nicht in jedem Geschäft erneut ihren Impf- oder Genesenen-Status belegen. Die Bändchen sind in jedem Geschäft in der Innenstadt erhältlich. Wer mit dem Bändchen am Arm und an diesem Tag bei Rewe einkauft, bekommt zudem eine Rose geschenkt. Und wer in der Tourist-Infoformation im Kulturhaus ein Ticket für eine Veranstaltung kauft, erhält drei Euro Rabatt.

Einkaufen mit Armbändchen

Mit dem Bändchen und einem Einkaufsbong vom Rabatt-Freitag erhalten Besucher bis zum 31. März kostenfreien Eintritt ins Wittenberger Stadtmuseum „Alte Burg.” Es nehmen nicht nur WIR-Mitglieder an der Aktion teil, sondern alle Händler der Innenstadt. „Es ist das erste Mal, dass sich Rewe an unseren Aktionen beteiligt. Schön, dass sie auch mitmachen”, freute sich Thomas Schneider.

Birgit Runge und Anke Hahn mit dem Plakat zum Rabatt-Freitag. Quelle: Jens Wegner

Außerdem findet der Wochenmarkt an diesem Freitag in der Bahnstraße zwischen Bäckerstraße und Zimmerstraße statt. Der „Scharfmacher” Uwe Schade aus Schlemmin in Mecklenburg-Vorpommern wird das erste Mal auf dem Wittenberger Wochenmarkt präsent sein. Stumpfen Scheren und Messern verpasst er professionell einen schärfenden Schliff. Für ihn sei es ein Einstieg. Bei Erfolg wolle er öfter nach Wittenberge kommen, berichtete Anke Hahn.

Insgesamt sei der Rabatt-Freitag eine relativ kleine Aktion. „Die Händler haben es zur Zeit nicht gerade leicht. Die Stimmung ist angespannt”, fasste Thomas Schneider die Lage zusammen. Und Birgit Runge betonte: „Wichtig für unsere Region ist, dass die Leute auch hier einkaufen und nicht nur in die Großstädte fahren.“

Von Jens Wegner