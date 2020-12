Wittenberge: Gymnasium will nah an der Praxis sein

Wittenberge

Wohin in der siebten Klasse? Grundschüler und ihre Eltern müssen sich darüber schon jetzt Gedanken machen. Die MAZ versucht, eine kleine Orientierungshilfe zu leisten – auch weil die Tage der offenen Tür in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Hier: das Marie-Curie-Gymnasium in Wittenberge.

Am Marie-Curie-Gymnasium in Wittenberge gibt es ein Leitbild, das mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt. Der Unterricht etwa ist verbunden mit Praxisorientierung und einem integrierten Konzept für Schülerarbeit. „Mit diesem Profil wollen wir zur Entwicklung und zum kulturellen Austausch in unserem Umfeld beitragen”, heißt es weiter.

Praxisorientierter Unterricht

Das Ziel der pädagogischen Arbeit am Gymnasium ist für die Schülerinnen und Schüler das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) und damit die Befähigung zum Studium an einer Universität oder Hochschule. In der Sekundarstufe I wird der Übergang aus der Grundschule in eine leistungsorientierte, weiterführende Schule abgesichert.

In der Sekundarstufe II geht es vor allem darum, den Fokus auf Naturwissenschaften zu legen. Die Klassenstufen sieben bis neun sind im Haus II in der Wiglowstraße untergebracht, die Schüler der Jahrgänge zehn bis zwölf im Haus I in der Ernst-Thälmann-Straße. Fast alle Fachräume sind mit modernen, interaktiven Whiteboards ausgestattet.

Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften

Es gibt Arbeitsgemeinschaften in naturwissenschaftlichen Fächern und sportlichen Bereichen sowie speziellen Förderunterricht. Auch die Brass-Band und der Chor des Gymnasiums erfreuen sich großer Beliebtheit.

Durch die Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule lernen die Schüler das Spielen von Instrumenten und sammeln Bühnenerfahrung. Besondere Veranstaltungen im Schuljahr sind die Projektwoche, der Tag der Wissenschaften, die Weihnachtsgala und der Tag des Studiums.

Vorträge am Tag der Wissenschaften

In der Woche vor den Herbstferien können sich die Schüler je nach Interesse tiefgründiger mit einem Thema auseinandersetzen – als Ideengeber und Projektleiter. Am Tag der Wissenschaften halten Dozenten von Hochschulen und Universitäten Vorträge. Ergänzt wird dieses Angebot durch den Tag des Studiums, an dem sich Fachhochschulen und Universitäten vorstellen.

Am Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge werden zurzeit 443 Schüler von 35 Lehrern und einer Referendarin unterrichtet. Alle Klassen von der siebten bis zur zehnten Klasse sind dreizügig mit jeweils 25 bis 27 Lernenden pro Klasse. Der Schulclub direkt neben dem Haus I versorgt viele Schülerinnen und Schüler mit frischen Speisen der Lucullus GmbH Wittenberge.

443 Schüler und 35 Lehrer

„Wer Fragen hat, kann gern im Sekretariat anrufen”, sagt Schulleiter Andreas Giske. „Wir wollen zwei kleine Filme drehen. In dem ersten werden zusätzliche Informationen aus dem Unterricht gezeigt, die interessant sind“, erklärt er weiter, „im zweiten werde ich mit einer Power-Point-Präsentation über die Ausbildung an unserer Schule informieren.“ Besagten Film und den Vortrag des Direktors gibt es im Internet. Zugang und Passwort sind im Sekretariat zu erfragen.

Weitere Infos gibt es im Internet auf der Seite mcg-wittenberge.de. Telefonisch ist die Schule unter 03877/56 55 60 erreichbar. Wer eine E-Mail schreiben möchte, schickt diese an: s800120@schulen.brandenburg.de.

Von Jens Wegner