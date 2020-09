Wittenberfge

Der Bau des Prignitzer Hospizes am Elsternweg in Wittenberge nimmt zusehends Gestalt an. Nach zweijähriger Vorbereitung und Planung für den Neubau des stationären Hospizes mit Tageshospiz in Wittenberge, luden die zukünftigen Betreiber Interessierte jetzt zu einem Tag der offenen Baustelle ein.

„Eröffnen können wir heute noch nicht”, sagte Stephan Michelis, Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft und begrüßte die Gäste. Als erstes werde der stationäre Teil des Hospizes im Januar in Betrieb gehen, das Tageshospiz etwa ein halbes Jahr später, blickt er voraus. „Im Dezember wird der Bau fertig sein. Dann beginnen wir mit der Inneneinrichtung. Wir liegen derzeit auch noch im Kostenplan”, sage er und dankte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann für die schnelle Abwicklung der Bauformalitäten.

Anzeige

95 Prozent der künftigen Hospizkosten tragen die Kassen

„Durch Corona sind wir ausgebremst worden. Die Krise hat uns zurückgeworfen. Zwei Benefizkonzerte sind bereits ausgefallen. Auch das am 6. Oktober geplante wird nicht stattfinden”, bedauerte Torsten Bock, Vorsitzender des Fördervereins Prignitzer Hospiz. 95 Prozent der laufenden Kosten des Hospizes tragen die Kranken- oder Pflegekassen. Die restlichen fünf Prozent müssen vom Träger erbracht werden. Dafür sind die Hospiz-Betreiber auf Unterstützung und Spenden angewiesen.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Februar 2018 haben sich Menschen eigens dafür zu einem Förderverein zusammengeschlossen, darunter Mediziner, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Träger aus dem Gesundheitswesen. „Wir haben allerdings zwei Großspenden erhalten. Der Steuerberater Dietmar Vollert hat zehn Prignitzer Unternehmer motiviert, jeweils 1000 Euro zu geben. Die andere Großspende kam von der Familie von Saldern”, freute sich Torsten Bock. Das seien die Gelder, die der Förderverein brauche.

Zwölf Gästezimmer mit eigenem Bad

„Auch kleine Spenden sind willkommen”, betonte Oliver Hermann. „Schauen Sie sich an, was bereits fertig geworden ist.” In kleinen Gruppen zu je fünf Personen wurden die Interessierten über die Baustelle geführt. Stephan Michelis übernahm gleich die erste Gruppe. „Wir haben insgesamt zwölf Gästezimmer, die ihr eigenes Bad haben”, erklärte er. Es gibt einen großen Gemeinschaftsraum. Der Innenhof, mit einem Sonnensegel überspannt, lädt später zum Verweilen ein. Ein Pflegebad dient der Entspannung. Es wird einen Raum der Stille geben, zum Zurückziehen für Mitarbeiter und Gäste.

Vom Innenausstatter hingen Bilder mit Entwürfen in den Türrahmen, sodass sich die Besucher ein Bild von den späteren Räumen machen konnten. Erste Farbanstriche sind bereits aufgetragen. Alles wird in maritimen Farben gehalten sein, wegen der Elbe in der Nähe. „Das haben sich die Architekten so ausgedacht. Wir haben viele andere Hospize besichtigt und geguckt, wie die das gemacht haben”, sagte Michelis.

25 bis 30 Mitarbeiter werden später dort beschäftigt sein

Auch Bewerbungen für die Arbeit im Hospiz gingen bereits zahlreich ein. „Wir haben schon viele gute Gespräche führen können und stellen sowohl junge als auch erfahrene Mitarbeiter ein”, sagte er. Im September falle die Entscheidung, wer zum Startteam gehöre. 25 bis 30 Personen werden später insgesamt im Hospiz arbeiten. Wer sich berufen fühlt, könne sich gern bewerben, so Michelis.

Eine Spende in Höhe von 15 000 Euro kamen von der Familie von Saldern. „Meine Frau Helga ist vor sechs Wochen gestorben. Ich habe mich spontan dafür entschieden, die Trauergäste zu bitten, für das Hospiz zu spenden”, sagte Friedrich Christoph von Saldern. Das wäre ganz im Sinne seiner Frau gewesen, die in der Pflege gearbeitet habe, so der 93-Jährige. 5000 Euro haben die Trauergästen gespendet. „Ich habe dann noch mal 10000 Euro dazugegeben.”

Lesen Sie auch:

Mahlow: Hospiz arbeitet unter schwierigen Umständen - MAZ

Prignitzer Unternehmer spenden für Hospiz

Hospizleiterin überwältigt: „Wir können das gar nicht genug wertschätzen“

Von Jens Wegner