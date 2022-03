Wittenberge: „Immer wieder sonntags“ kommt ins Kulturhaus

Wittenberge

Die Tournee „Immer wieder sonntags“ kommt nach Wittenberge: Am Sonntag, 10. Apri, setzt Stefan Mross die beliebte Konzertreihe „Immer wieder sonntags… unterwegs“ um 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge fort und begrüßt seine Gäste zusammen mit G.G. Anderson, Die Fetzig’n und Anna-Carina Woitschack und wird dort dann fürs Fernsehen aufgezeichnet.

Stefan Mross moderiert TV-Show in Wittenberge

Was Millionen Zuschauer vor dem Fernseher regelmäßig begeistert, sei live mindestens noch mal so schön, versprechen die Veranstalter. Das von den Fans geliebte Format garantiere ein Show-Erlebnis mit deutscher Musik, guter Stimmung und vielen Überraschungen – natürlich unter tatkräftiger Mitwirkung und Einbeziehung des Publikums.

Stefan Mross moderiert „Immer wieder sonntags“ live in der ARD und begeistere mit seiner liebenswerten, witzigen und geerdeten Art seit mehr als 15 Jahren ein Millionenpublikum.

Musik von Schlagergrößen und Weltstars

Seit Jahrzehnten ist G. G. Anderson eines der zentralen Gesichter des deutschen Schlagers. Die Karriere machte G. G. Anderson vom Elektriker zum Schlagerstar. Der Medienrummel, der spätestens seit Anfang der achtziger Jahre mit den Hits „Mama Lorraine“ und „Sommernacht in Rom” auf ihn einbrach, schaffte viel: Ruhm, Erfolg und die Möglichkeit auf den großen Bühnen die Menschen zu unterhalten.

Doch eins schafften seine Charterfolge nicht: Sie ließen ihn nie abheben. Seine Alben wurden millionenfach verkauft, Schlagergrößen und Weltstars wie Roland Kaiser, Semino Rossi, Audrey Landers, Tony Christie und Karel Gott bedienten sich seines musikalischen Talents als Komponist. Anderson ist siebenfacher Preisträger der ZDF-Hitparade und er kann die goldene Stimmgabel, die goldene Antenne und den RTL-Löwen sein Eigen nennen.

Veranstalter verspricht Lebensfreude und Leidenschaft

„Die Fetzig’n“ sind drei Freunde aus dem Zillertal. Die Formation lasse von der ersten Minute an musikalisches Können, vor allem aber den Spaß an traditioneller und moderner volkstümlicher Musik und Schlager bei jedem Auftritt spüren. „Urig echt, fetzig frech – mit einer Authentizität, die man nicht lernen oder kaufen kann, sondern bestenfalls erben, wenn man im Tal der 1000 Lieder geboren ist“, so der Veranstalter.

Für Lebensfreude und Leidenschaft sorgt bei „Immer wieder sonntags … unterwegs“ Anna-Carina Woitschack, seit 2020 die Ehefrau von Stefan Mross. Die Künstlerin wurde in eine Familie mit jahrhundertelanger Puppenspielertradition hineingeboren und tourte schon als kleines Mädchen durch die Lande. Mit 18 Jahren präsentierte sie ihr musikalisches Können bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Weitere Informationen:

Eintrittskarten sowie weitere Informationen zur Veranstaltung sind in der Touristinformation Wittenberge zu erfragen unter den Telefonnummern 03877/92 91-81 und -82. Sie kosten im Vorverkauf je nach Sitzplatz zwischen 42,90 und 49,90 Euro.

Von MAZonline