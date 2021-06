Wittenberge

Die Stadt Wittenberge und der Wittenberger Interessenring (WIR) hatten für Freitag zum Motto-Wochenmarkt „Wittenberge grillt an!” auf den Paul-Lincke Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus eingeladen. Alle Händler, die sonst auf dem Markt hinter dem Kulturhaus stehen, kamen in die Bahnstraße. Dazu gesellten sich diesmal noch etliche andere Anbieter.

30 Marktstände

An insgesamt 30 Marktständen und fünf Grillständen vom Hotel Germania, dem E-Center Elbtalaue, der Straußenfarm Perleberg, der Fischräucherei Bächer und dem Hähnchengriller gab es allerhand Leckereien zu probieren. Ob Haxe, Rippchen, Hähnchenschenkel, Bulette oder klassische Bratwurst – das Angebot war groß. Mario Körner vom E-Center Elbtalaue etwa bot Probierhäppchen einer Paprika-Feta-Wurst und der Thüringer Bratwurst an. Am Stand des Hotels Germania grillte Ilka Schneider hausgemachte Buletten und klassische Thüringer. Zur Unterhaltung der Kinder gab es Entenangeln und ein Kinderkarussell. Drehorgelspieler Manfred Saß sorgte für die musikalischer Unterhaltung.

Preisverleihung der Industrie- und Handelskammer

Um 11 Uhr erfolgte die Preisverleihung des Wettbewerbs „City-Offensive Westbrandenburg 2021” der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam. In der Kategorie „Projekte, Kampagnen und öffentlicher Raum” belegte der WIR für den „Wittenberger Wochenmarkt zum Aufladen” den zweiten Platz. Dafür gab es 7500 Euro. Den symbolischen Scheck übergab Ronny Löwe von der Volks-und Raiffeisenbank Prignitz an den WIR-Vorsitzenden Thomas Schneider.

Bürgermeister ist begeistert von der Resonanz

„Das ist ein Blick in die Zukunft. Wir arbeiten an der neuen Mitte und wollen, dass der Wochenmarkt dauerhaft in der Bahnstraße stattfindet”, sagte Bürgermeister Oliver Hermann. Im Zusammenarbeit und Absprache mit den Händlern sollen diesem ersten Test weitere folgen. Hermann zeigte sich überaus begeistert davon, wie toll der erste Motto-Wochenmarkt von den Bürgern angenommen wurde. Ohne die Unterstützung der IHK sei dies in diesem Umfang allerdings nicht möglich gewesen, betonte er.

„Die Menschen wollen Erlebnisse in der Stadt“

„Die Volks- und Raiffeisenbanken und wir sind die Geldgeber. Dazu kommen Edeka, das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg und das Städteforum Brandenburg. Ohne unsere Partner könnten wir das nicht machen. Wir wollen positive Stimmung rüberbringen. Die Menschen wollen in der Stadt Erlebnisse haben”, sagte René Georgius vom Regionalcenter Prignitz der IHK.

21 Beiträge bewarben sich – ein Rekord

„21 Beiträge sind dieses Jahr bei uns eingegangen. Das war Rekord”, sagte Heike Liebmann vom Städteforum Brandenburg. Den dritten Platz in der Kategorie „Projekte, Kampagnen und öffentlicher Raum” belegte die Cityinitiative Perleberg für „Perleberg Innenstadt – sichtbar, anziehend, einfach gut!”. In der Kategorie „Events und Veranstaltungen” belegte der Verein „Wir die Innenstadt“ aus Neuruppin für „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger” den ersten Platz. Der zweite Platz ging an die City Initiative Rathenow für „Winter-Lichter-Zauber”. Die Interessengemeinschaft „PriMa-Treff” aus Pritzwalk belegte den dritten Platz.

Im Anschluss an die Preisverleihung schnitt der Bürgermeister zusammen mit Thomas Schneider das zehn Meter lange Grillbrot an, das von der Bäckerei Erfert gesponsert wurde. Schnell bildete sich eine lange Schlange von Bürgern, die das Brot verkosteten.

Von Jens Wegner