Wittenberge

Zwei Familienhelferinnen des Jugendamtes waren am Montag gegen 17 Uhr in der Wittenberger Wohnung einer 41 Jahre alten Mutter und ihrer fünf- und siebenjährigen Kinder zu Gast. Da die Frau stark alkoholisiert war, regten die Familienhelferinnen eine sofortige Inobhutnahme der Kinder an.

41-Jährige greift Polizisten an

Als die Wittenbergerin dies mitbekam, warf sie die Frauen kurzerhand aus ihrer Wohnung. Die Polizei wurde durch die Mitarbeiterinnen um Hilfe gebeten. Nach dem Eintreffen der Polizisten wurden diese in der Wohnung der 41-Jährigen angegriffen, beleidigt und vom Hund der Frau angegangen. Der Mischling beschädigte die Hose eines Polizisten.

Die 41-Jährige wurde durch die Polizeibeamten daraufhin in Gewahrsam genommen, die Kinder dem zuständigen Jugendamt übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Gegen die Frau wurden Strafanzeigen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt. Weiterhin prüft nun das zuständige Jugendamt die genauen Geschehnisse, um womöglich weitere Schritte einzuleiten.

