Wittenberge: Jungunternehmer Tom Holzhauer (19) ist „Top Talent unter 25“

Der Global Player von heute braucht keinen Glaspalast. Die WhiteLion Agency in Wittenberge jedenfalls ist nicht in einem äußerlich repräsentativen Gebäude untergebracht und liegt eher versteckt an der Lenzener Straße.

Professioneller Auftritt in jungen Jahren

Hat man aber erstmal die heiligen Hallen betreten, ist nach dem ersten Eindruck von außen alles absolut professionell ein- und auf das Geschäft ausgerichtet. Tom Holzhauer öffnet die Tür. Dass er erst 19 ist, mag man im ersten Moment gar nicht glauben, so professionell ist sein Auftritt. Erst recht nicht, dass der junge Mann bereits seit mehr als drei Jahren im Geschäft ist.

Umso besonderer ist es daher, dass Holzhauer jetzt einen wichtigen Preis gegen weltweite Konkurrenz erhalten hat: Bei den „Top Talents under 25“ setzte er sich gegen 700 Mitbewerber in der Kategorie „Entrepreneurship“ durch. Der Preis wird noch verliehen. Er sei der erste Award, der herausragende junge Menschen weltweit sichtbar mache, heißt es in der Selbstbeschreibung.

Mit den besten Freunden selbstständig gemacht

„Ich habe mich mit meinen besten Freunden vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht“, sagt Tom Holzhauer. Einen landesweiten Preis für Start-Ups haben sie 2018 auch schon gewonnen.

Auf die Frage, was den Inhalt seiner Tätigkeit ausmacht, sagt Holzhauer: „Wir generieren mehr Umsatz für Firmen.“ Über 30 Firmen sind dies bereits, und bei WhiteLion kümmert sich ein zwölf Mann starkes Team um sie. Mittlerweile sind auch zwei Firmen aus der Region dabei: die Stadtwerke Wittenberge und Easy Car Wash, ebenfalls aus der Elbestadt.

„Wir kennen uns extrem gut mit sozialen Medien aus“

Die ganze Firma ist so jung. Der Älteste ist Geschäftsführer Till Rüdiger-Gottschalk mit ganzen 25 Jahren. Das Jungsein hat aber auch gewaltige Vorteile. Denn auf einem Feld können ältere Menschen den Wittenberger Jungunternehmern kaum etwas vormachen: „Wir kennen uns extrem gut mit sozialen Medien aus“, betont Holzhauer.

Daraus haben sie ein komplettes Geschäftsmodell gestrickt: Performance-Marketing bedeutet, dass sich die Agentur um eine kostengünstige, effiziente und komplett crossmediale Digitalstrategie für Unternehmen kümmert, die selbst im E-Commerce, also im Internethandel, tätig werden wollen. Es ist ein sehr junger und schnelllebiger Markt, und Konzepte, um dort längerfristig bestehen zu können, sind gefragt. Offenbar besteht darin die Stärke der jungen Wittenberger, wie mehrere überregionale Veröffentlichungen über sie zeigen.

Der letzte Puzzlestein in einem funktionierenden Marketingplan

So wird bei Focus online von einer „regelrechten Revolution im Online-Marketing“ gesprochen, die unter dem Zeichen des weißen Löwen ausgelöst worden sei.

„Wir kümmern uns um die bezahlten Werbeanzeigen speziell auf allen zu Facebook gehörenden Plattformen und zeigen Firmen, wie sie über soziale Medien ihre Ware verkaufen können“, sagt Holzhauer, der das Tun seiner Agency als „den letzten Puzzlestein in einem funktionierenden Marketingplan“ sieht. Langfristig will die Agentur auch in das Google- und Youtube-Marketing einsteigen.

„Wir haben uns immer auf uns konzentriert“

„Wir sind ein sehr digitales Unternehmen. Und E-Commerce ist ein wachsender Markt“, sagt Holzhauer, der die Firma im sogenannten Performance-Marketing als Marktführer in Deutschland und Österreich sieht.

Aber wie kommt man dazu, in so jungen Jahren bereits Unternehmer zu sein, und das obendrein so erfolgreich? „Ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen“, sagt Tom Holzhauer. Das Geschäft seines Vaters ist nur wenige Meter entfernt. Für den junge Mann war früh klar, dass Unternehmertum auch sein Weg sein würde. „Wir haben uns immer auf uns konzentriert“, beschreibt er das Erfolgskonzept. Und nun sei man eins der am schnellsten wachsenden digitalen Unternehmen.

Von der Provinz Prignitz aus in die ganze Welt

Seine Expertise vertieft Tom Holzhauer übrigens mit einem gleichzeitigen Studium des Marketings und des Vertriebsmanagements. Da bleibt dem ambitionierten Sportler nicht viel Zeit für seine Hobbys Motorradfahren und Reisen.

Auf den Erfolg ist er stolz: „Du kannst selber davon leben“, sagt er, „und du ernährst Familien.“ Und die Agentur zeigt eins: Wie man „von der Provinz Prignitz aus in die ganze Welt“ wirken kann.

