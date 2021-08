Wittenberge

Gut 30 Gäste kamen am Sonnabend zum fünften Konzert des Wittenberger Orgelsommers in die Stadtkirche Wittenberge. Immer sonnabends im Juli und August spielt Kantorin Susanne Krau Stücke auf der großen Pflug-Orgel.

„Sie haben den Sturm nicht gescheut. Hier in der Kirche ist er deutlich zu hören. Heute muss die Orgel dagegen ankämpfen. Auch durch sie geht Wind, keine Luft”, sagte sie und begrüßte die Gäste. Sie spielte Stücke von Michael Schütz, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Louis-James-Alfred Lefébure-Wély. Beim Stück „Boléro de Concert Opus 166” von letztgenanntem Komponisten klang die Orgel wie ein ganzes Orchester. „Bei diesem Stück kommen alle sieben Zungen zum Einsatz. Gestern haben wir sie eineinhalb Stunden lang gestimmt”, berichtete Krau.

Orgel wurde 1935 gebaut

Die Orgel in der Evangelischen Stadtkirche wurde im Jahr 1935 von Martin Pflug gebaut. Es ist ein elektropneumatisches Instrument. Pflug übernahm alles Vorhandene von der vorherigen Orgel von Carl Joseph Chwatal aus dem Jahr 1872 und erweiterte sie. Die Pflug-Orgel besitzt drei Manuale – Klaviaturen, die mit den Händen gespielt werden und ein Pedalwerk, das mit den Füßen gespielt wird. Die Maße der Einstellungen am Instrument sind in der Maßeinheit Fuß angegeben. Ein Fuß entspricht etwas 30,5 Zentimeter. Der klingende Teil der Pfeife, die den tiefsten Ton erzeugt, ist acht Fuß hoch. Die Prinzipale an dieser Orgel – alles Metallpfeifen – erzeugen den Grundklang des Instruments. Dazu kommen Flötenpfeifen aus Holz, die für einen zarten Klang sorgen. Sie stammen alle aus der alten Orgel aus dem Jahr 1872.

Barocke und romantische Musik

Die Zungenstimmen sind anders aufgebaut. Ihre Bauweise wird gewählt, um den Klang von Blechblasinstrumenten wie Trompeten, Posaunen oder das Horn nachzuahmen. Mit mehreren Registern können verschiedene Klangfarben erzeugt werden. Zwei Werke der Orgel können von Schwelltüren verdeckt werden, wodurch sich der Klang und die Lautstärke ändern lassen. Martin Pflug baute die Wittenberger Orgel in Anlehnung an französische Orgelbauer. Auf ihr kann sowohl barocke als auch romantische Musik gespielt werden.

Weitere Konzerte ab 7. August

Die Pflug-Orgel der Stadtkirche hat 49 klingende Register, 3022 Pfeifen und war zur Bauzeit die zweitgrößte Kirchenorgel in Brandenburg. 2011/12 wurde sie umfassend saniert. Auch heute gehört sie noch zu den größten Orgeln im Land.

Am 7. August um 17 Uhr erklingt Symphonie V Opus 42,1 von Charles-Marie Widor, 14. August gibt es Heiteres auf der Orgel. Als Abschluss des Orgelsommers gibt es am 21. August das Konzert „Die Konferenz der Tiere” von Christiane Michel-Ostertun nach dem gleichnamigen Buch von Erich Kästner zu hören. Sprecherin ist Wittenberges Pfarrerin Mareike Sabl.

