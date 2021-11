Wittenberge

Der Hof und das Gebäude der Kreismusikschule in der Bahnstraße 99 in Wittenberge waren in farbiges Licht getaucht. Auf den Stehtischen standen Kerzen und lagen Noten zum Mitsingen. In dieser heimeligen Atmosphäre gaben die Mitglieder der Kreismusikschule Prignitz am Sonnabend ein vorweihnachtliches Konzert.

Auch einsetzender Nieselregen konnte den Teilnehmern die gute Stimmung nicht verderben.

Das Live-Sound-Orchester spielte Weihnachtslieder im Bigband-Sound. Quelle: Jens Wegner

Die geplanten Weihnachts-Konzerte in Innenräumen waren abgesagt. Als Alternative dazu gab es dieses Konzert auf dem Hof im Freien. „So ist es für alle am sichersten”, konstatierte der Leiter des Live-Sound-Orchesters der Kreismusikschule Prignitz, Heiko Leu. „Lassen wir uns die Zeit nicht verderben. Gucken Sie keine Nachrichten mehr! Hören Sie Musik, gucken Sie Märchenfilme!”, riet er den rund 50 erschienenen Gästen.

Live-Sound-Orchester spielte in Wittenberge zu Beginn

Das Live-Sound-Orchester eröffnete das Konzert mit „Sleigh ride”, einem beliebten Orchesterstück der gehobenen Unterhaltungsmusik. Es wurde von Leroy Anderson Ende der 1940er Jahren komponiert. Die wohl bekannteste Version stammt von „The Ronettes” aus dem Jahr 1963.

Weiter ging es weihnachtlich mit „And the Angels Swing” sowie „Stille Nacht, heilige Nacht”. Zu letzterem Stück lagen Noten und Texte auf den Tischen der Gäste. „Wenn Sie wollen, singen Sie mit. Vielleicht können wir das Virus so wegsingen”, sagte Heiko Leu.

Die siebenjährige Luise Cord-Kruse spielte Weihnachtslieder auf der Blockflöte. Quelle: Jens Wegner

Nach dem musikalischen Block mit dem Live-Sound-Orchester waren die Solisten mit verschiedensten Instrumenten an der Reihe. Die siebenjährige Luise Cord-Kruse spielte Weihnachtslieder auf der Blockflöte und musizierte sich damit in die Herzen des Publikums. Erst seit rund einem Jahr besucht sie die Musikschule und stand nun schon auf der Bühne.

Charlotte Westphal spielte Stücke auf der Violine, unter anderem „Süßer die Glocken nie klingen”. Und die Blechbläser des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg ließen drei Weihnachtslieder erklingen.

Die Blechbläser des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg ließen drei Weihnachtslieder erklingen. Quelle: Jens Wegner

Bevor das Live-Sound-Orchester mit seinem Bigband-Sound zum Finale des Konzerts ansetzte, spielte die Holzbläser-Gruppe der Musikschule einige Stücke.

„Das wird wohl das letzte Konzert dieses Jahres sein, das wir spielen”, vermutete Heiko Leu und die Musiker stimmten an zu einem Potpourri bunter Weihnachtslieder. Bei „Christmastime is here” kam wieder die Stimme von Sängerin Dorit Henseler zum Einsatz.

Von Jens Wegner